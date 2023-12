Hanna Lis przeżywa dramat! "Zostałam okradziona przez osobę, której zaufałam"

"Co to za życie bez tańca"

Hanna Lis to jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych prezenterek. Przez lata mogliśmy oglądać jako prowadzącą "Wydarzenia", a także "Panoramę". Kilka lat temu dziennikarka zdecydowała się odejść z telewizji. Od tamtego momentu prężnie działa na swoich mediach społecznościowych. Właśnie za ich pośrednictwem poinformowała, że została okradziona. Łupem padły jej rodzinne pamiątki. Gwiazda jest załamana. Sprawę zgłosiła już na policję!

Hanna Lis została okradziona! Łupem padły jej rodzinne pamiątki

Hanna Lis opublikowała w poniedziałek na swoim InstaStory emocjonalny wpis, w którym poinformowała, że została okradziona. Łupem padły pamiątki rodzinne, które miały wartość nie tylko materialną, ale także sentymentalną. Były to bowiem pamiątki po zmarłej mamie, babci oraz prababci. Jak poinformowała, drogocenna biżuteria została sprzedana w lombardzie.

- Kochani. Zostałam okradziona przez osobę, której zaufałam. Pani sprzątająca ograbiła mnie z moich pamiątek rodzinnych. Ostatnich, jedynych, jakie miałam po mojej zmarłej mamie, babci, prababci i praprababci. Ukradła i sprzedała rodzinną biżuterię do lombardu - napisała na Instagramie.

Dziennikarka zaapelowała tym samym, aby zawsze sprawdzać osoby, które mają pracować w naszych domach.

- Zawsze, powtarzam, zawsze, domagajcie się zaświadczenia o niekaralności od osób, które mają dostęp do waszych domów. Jutro opowiem wam dokładnie, co się stało, bo dziś kolejny dzień zeznań na policji. Zmęczona jestem okropnie i serce mi pęka, bo nie chodzi mi o wartość materialną tych rzeczy, a o ich emocjonalny ładunek - dodała we wpisie.