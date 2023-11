Karolak i Wendzikowska zdradzają, ile pieniędzy potrzebują, by godnie przeżyć miesiąc. Krupy nikt nie przebije!

Harry Styles swoją karierę rozpoczynał w programie talent show, konkretnie w X Factor. Wtedy przynajmniej szerzej usłyszał o nim świat. Największą popularność zdobył jednak po tym, jak z innymi chłopakami włączono go do zespołu One Direction. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a Styles był jednym z najbardziej lubianych członków grupy. Nic więc dziwnego, że po tym, jak band się rozpadł, a Harry Styles rozpoczął karierę solową, stał się najpopularniejszy z nich. Jego kolejne płyty podbijają listy przebojów na całym świecie, a charakterystyczny wygląd muzyka oraz jego stylizacje, uznawane często za szokujące czy przełamujące tabu kobieco-męskie, sprawiają, że nazwisko Styles przynajmniej raz słyszał niemal każdy. Fani ostatnio przeżyli prawdziwy szok, kiedy okazało się, że wokalista postanowił pozbyć się swojego znaku rozpoznawczego - pięknych, długich włosów.

Harry Styles ŚCIĄŁ swoje piękne, długie włosy. Jest prawie ŁYSY! Fani załamani. Jak on wygląda?!

Plotki o tym, że Harry Styles ściął swoje włosy krążyły w sieci od jakiegoś czasu. Ale fani nie dowierzali, bo to przecież był jego znak rozpoznawczy. Aż do teraz, kiedy na jednym z profili na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie muzyka. Jest na nim prawie łysy!

- Szok. (...) Jak on wygląda?! (...) Płaczę - piszą fani w komentarzach w mediach społecznościowych.

Cóż, trzeba przyznać, że zmiana jest faktycznie ogromna. Ale wiele ludzi zauważa, że "ładnemu we wszystkim ładnie" i Styles z uwagi na swoją urodę nie stracił uroku. Też tak myślicie? Zobaczcie galerię zdjęć i oceńcie sami, zagłosujcie również w naszej sondzie.

Galeria zdjęć: Harry Styles ŚCIĄŁ swoje piękne, długie włosy. Jest prawie ŁYSY!