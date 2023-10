Tego w programie jeszcze nie było! Mallu musiała to zrobić

Hotel Paradise 7. Karolina opuszcza program. Co z Marvinem?

Miłość Karoliny i Marvina rozpoczęła się już w pierwszym odcinku. To od wtedy tworzą regularnie parę. Pomimo zgrzytów i większych kłótni, zawsze do siebie wracali. Jednak w ostatnich odcinkach coś pękło. Karolina nie chciała zbyt wielu zbliżeń, a Marvin potrzebował fizyczności. Doprowadziło to do poważnej kłótni pomiędzy nimi. Po wszystkim Mallu stwierdziła, że cały program ją przerasta. Karolina jako pierwsza w historii Hotel Paradise postanowiła sama odejść z programu.

Obiecała Marvinowi, że spotkają się po programie i wychodzi, ale z chłopakiem. Nie wiadomo, jakie plany na dalszą część Hotelu ma Marvin.

"Hotel Paradise"- zwycięzcy. Co u nich słychać? Kto jest szczęśliwie zakochany? Jeden z nich doczekał się już potomstwa!

Hotel Paradise 7. Internauci komentują odejście Mallu

Internauci na bieżąco reagowali zarówno na Facebooku, Instagramie, wykopie jak i X. Większość zdecydowanie stawała po stronie Marvina. Uważają, że Karolina faktycznie nie dawała sobie rady psychicznie, przez co wyładowywała się na swoim chłopaku.

- Pamiętajmy, że fakt, to tylko montaż. W dodatkowych odcinkach widać też ich normalne rozmowy. One były. Jednak Marvin często znosił humorki Mallu. Regularnie słuchał, jaki on jest niedojrzały i to z niego „duży chłopczyk”. Mieli inne doświadczenia, przez które Marvin obrywał od Mallu – powiedziała dla Super Expressu Maja.

W podobnym tonie pojawiają się komentarze w mediach społecznościowych.

