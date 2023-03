Ida Nowakowska broni Jana Pawła II! Pokazała, co zrobiła w kościele

Ida Nowakowska broni Jana Pawła II po emisji reportażu o tuszowaniu pedofilii. Pobiegła do kościoła i wykonała znamienny gest

Reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" wywołał burzę. W programie przedstawiono dowody na to, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii wśród podległych sobie księży, ale zamiast stanąć po stronie ofiar, chronił gwałcicieli, przenosząc ich z parafii do parafii i zabiegając o to, by zamieść wszystko pod dywan. Świadczą o tym dokumenty kościelne oraz liczne zeznania świadków. Jednak dla wielu ta przykra prawda jest niemożliwa do przyjęcia. Także wśród polityków i gwiazd nie brakuje takich, którzy postanowili zachowywać się tak, jak gdyby nic się nie stało. Do tego grona dołączyła Ida Nowakowska, która już wcześniej wielokrotnie demonstrowała swoje przywiązanie do Kościoła. W obliczu krytyki, jaka spadła na Jana Pawła II, tancerka i prezenterka postanowiła publicznie go bronić. Co zrobiła?

Ida Nowakowska nie zraża się reportażem "Franciszkańska 3". "Święty Jan Paweł II"

Ida Nowakowska zamieściła na swoim koncie na Instagramie relację z wizyty w warszawskim kościele. Na krótkim filmie widzimy, że poszła tam z dzieckiem, by palić świeczki pod ołtarzem z postacią Jana Pawła II. "„Nie lękajcie się”. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi... Tej ziemi!” - Święty Jan Paweł II. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. 18 godz." - podpisała film Ida Nowakowska. Co na to jej obserwatorzy? Oczywiście są podzieleni. "Rozumiem, że ten pokazowy filmik i świeczka to za ofiary pedofilii w KK?" - pyta jedna z internautek. "To właśnie rodzic uczy dziecka prawdziwej wiary" - uważa inna. A jeszcze jedna osoba cytuje ważne słowa księdza Tischnera: "Pobożność jest niezwykle ważna, ale rozumu nie zastąpi" (ks. Józef Stanisław Tischner)".

Sonda Popierasz Idę Nowakowską, która broni Jana Pawła II? Tak, dobrze zrobiła Nie popieram, zamyka oczy na dowody jego winy

