Ile Beata Kozidrak bierze za jeden koncert? Ta kwota powala

Beata Kozidrak od kilku dni znów jest na ustach wszystkich, Wokalistka Bajm wystąpiła w Szczecinie z okazji 45-lecia istnienia zespołu i zaśpiewała największe hity, w tym m.in. piosenkę "Ok, ok, nic nie wiem". I właśnie o "choreografię" do tego utworu wybuchła wielka awantura. Dlaczego?

Jak podał jako pierwszy "Super Express", Kozidrak nie weszła sama na scenę. Po schodkach musiała sprowadzić ją za rękę córka. Ale ostatecznie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie show, które gwiazda niedługo potem "odpaliła na scenie". Fani Bajmu oglądają od kilku dni wideo, które w różnych konfiguracjach podbija sieć. Widać na nim, że skąpo odziana Kozidrak wyczynia niesamowite rzeczy. Głaszcze się po ciele, zarzuca włosami, wygina i robi lubieżne miny z językiem na wierzchu. Wokalistka Bajmu wydaje się podczas wykonania utworu "Ok, ok, nic nie wiem" "w swoim świecie".

Warto się tak wyginać dla takiej kasy?

Niestety, większości komentatorów zdecydowanie nie spodobał się ten występ. Padają nawet słowa o tym, że "upadła na samo dno". Głos w tej sprawie zabrała też znana psychiatra. Niecodziennego występu Kozidrak szybko bronił jej menadżer, stwierdzając, że to specjalny układ choreograficzny, który wokalistka wykonuje w tym utworze od lat. Sprawdziliśmy, w 1983 roku w Opolu młodziutka Kozidrak wykonała ten utwór zupełnie inaczej - zobacz na końcu tekstu. Ale może warto tak się wystawiać na ocenę, kiedy za jeden występ artystka liczy sobie kilka dziesiątek tysięcy złotych?

W środku całej tej afery zadaliśmy pytanie, ile Kozidrak zgarnia za jeden koncert. Według naszych ustaleń ta kwota jest powalająca i jedna z najwyższych w Polsce!

Szokująca kwota!

Dymitr Błaszczyk to YouTuber z liczącą ponad milion osób widownią kanału "Sprawdzam Jak". Pod lupę postanowił wziąć stawki największych gwiazd pop w Polsce. Kolejną artystką, której honorarium wziął pod lupę, jest Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Tutaj ciężko było z terminem. Gwiazda ma kalendarz wypełniony po brzegi, ale w końcu udało się znaleźć odpowiednią datę. Po jej ustaleniu padła kwota. - Oszałamiająca - stwierdził youtuber. Kozidrak ze swoimi muzykami pobiera honorarium w wysokości aż 85 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć też opłatę za m.in. transport czy hotel.

