Trwają zmiany w mediach publicznych i - jak piszą w mediach społecznościowych różni komentatorzy - "nikt nie może czuć się bezpieczny". Dotychczasowe gwiazdy TVP, zwłaszcza te będące na świeczniku politycznym, powoli żegnają się z pracą w stacji. Wiele osób zastanawia się jednak, co z tymi, którzy działali poza polityką i informacjami, a spełniali się np. w programach rozrywkowych? Według nieoficjalnych ustaleń mediów, Przemysław Babiarz, Rafał Brzozowski, Kajra oraz Sławomir - to osoby, których pozycje są zagrożone. Pojawiły się także najnowsze doniesienia na temat Izabelli Krzan. Ulubienica TVP, która pięła się po szczeblach kariery, zyskała w ostatnich latach wielu fanów. O polityce się nie wypowiadała, a ludzie ją lubią. Czy jednak zachowa pozycję, jaką wywalczyła? Najpierw oglądaliśmy ją w show "Koło fortuny", a potem została nawet jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Wiemy, co dalej z Izabellą Krzan. Aż wstrzymaliśmy oddech.

Izabella Krzan w starciu z nową władzą TVP! Wiemy, co dalej z show "Koło fortuny". Aż wstrzymaliśmy oddech

Do tej pory artykuły czy doniesienia medialne o kolejnych gwiazdach TVP nie były dla nich zbyt przychylne. Izabella Krzan jest w tym przypadku... wyjątkiem! Wygląda na to, że ze starcia z nową władzą TVP wyjdzie bez szwanku. Prezenterka i modelka ma bowiem tylu fanów i sympatyków, że stacja nie będzie się jej chciała pozbywać. Mówi się nawet, że Krzan jest "ulubienicą widzów". Informator serwisu Pudelek, blisko związany z TVP, mówi wprost, że w programie "Koło fortuny", który prowadzą Norbi oraz Izabella Krzan, nie są planowane zmiany kadrowe. Oczywiście to, czy faktycznie nie dojdzie do zmiany, okaże się dopiero w najbliższym czasie. Będziemy śledzić tę sprawę i z pewnością wrócimy do tematu.

