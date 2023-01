Skrzynecka i Gąsowski trafią do śniadaniówki Polsatu?

Kiedy kilka lat temu Jacek Rozenek zaczął pojawiać się na branżowych imprezach z ówczesną żoną, nikt nie podejrzewał, że stanie się ona popularniejsza od niego. Dziś to Małgorzata Rozenek jest pierwszoligową celebrytką, która od września rozwija karierę dziennikarską. Aktor wierzy, że "Perfekcyjna" podoła w nowej pracy, co więcej, jest przekonany, że to silna kobieta, która zawsze daje z siebie wszystko. Wiele osób podziwia mężczyznę, że pomimo rozwodu potrafi mówić o matce swoich dzieci tak dobrze. Ostatnio opowiedział nawet o małżeństwie, które w pewnym momencie przestało być bajką.

Jacek Rozenek zakochany? Mówi o "wspaniałych kobietach"!

Po rozwodzie z Małgorzatą Rozenek aktor związany był tylko z Roksaną Gąską, przynajmniej tylko ten związek był medialny. Od 2019 roku wiedzie jednak życie singla, który, jak się okazuje, nawet nie chodzi na randki.

- Jestem na wszystko otwarty. Ale nie chodzę na randki. Bardzo długo nie było to przedmiotem mojego zainteresowania. (...) Już się pojawiły cudowne kobiety w moim życiu, tylko nie ma powodu, aby tworzyć związek. Ale naprawdę to wspaniałe kobiety - poinformował tajemniczo w rozmowie z reporterką serwisu Jastrząb Post.

Wpływ na to, jak potoczyło się życia Jacka Rozenka, mogły mieć jego zdrowotne problemy. W maju 2019 roku przeszedł udar mózgu, który sparaliżował znaczną część jego ciała. Dziś na szczęście aktor wraca do pełni sił.