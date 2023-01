To show-biznes zniszczył małżeństwo Jacka Rozenka z Małgorzatą? Szczere wyznanie aktora: "Bajka się skończyła"

Małgorzata i Jacek Rozenek byli jedną z najpopularniejszych par show-biznesu. Pobrali się w 2003 roku i doczekali dwóch synów: Stanisława (17 l.) i Tadeusza (13 l.). Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i po 10 latach, w 2013 roku, doszło do rozwodu. Małgorzata Rozenek znalazła szczęście u boku Radosława Majdana, którego poślubiła w 2016 roku. Cztery lata później na świat przyszedł ich syn, Henryk (3 l.). Byli małżonkowie nie prali jednak publicznie brudów i po dziś dzień wypowiadają się dobrze na swój temat. Małgorzata Rozenek-Majdan wspierała Jacka Rozenka również w chorobie. W 2019 roku mężczyzna przeszedł udar mózgu i był o krok od śmierci. Była żona zaproponowała mu wsparcie finansowe oraz pokrycie kosztów rehabilitacji. Później wspierała go, gdy ogłosił bankructwo. Widać, że mimo rozwodu, dalej są dla siebie ważni.

Jacek Rozenek szczerze o małżeństwie z Małgorzatą. Bajka trwała pięć lat

W ostatniej rozmowie z serwisem Plotek Jacek Rozenek wyznał, że pierwsze pięć lat małżeństwa z Małgorzatą, było "bajką".

- To był fantastyczny okres małżeństwa. Pierwszych pięć lat to była bajka, ale później się ona skończyła. Tak to w życiu bywa. W tym wszystkim okropne jest nie to, że tak się stało, bo miało prawo się stać, ludzie się zmieniają. Straszne jest to, że teraz jest to nagminne. Gdy widzę, jak ludzie biorą ślub, myślę sobie: Boże, ci ludzie, którzy teraz się kochają, za góra dziesięć lat będą się obrzucać inwektywami - powiedział.

Aktor przyznał, że na zmiany, które zaszły w ich relacji, wpływ mógł mieć show-biznes. Poza tym oboje mają silne osobowości.

- Może trochę tak, ale ja byłem cały czas w show-biznesie, a potem Gosia poszła. Takie zmiany są naturalne z jednej strony. Zwłaszcza, że mamy bardzo ostre osobowości i to się kłóciło ze sobą, bardzo. Pewnie dlatego, że myśmy się przyciągali bardzo mocno, a potem nie i to normalne - wyznał w rozmowie z "Plotkiem".

Na koniec Jacek Rozenek powiedział, że on i jego była żona są związani ze sobą wspólnymi dziećmi i przeżyciami, dlatego dobry kontakt i kulturalne wypowiadanie się o sobie nawzajem, są dla nich zupełnie normalne.

- Jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy się nienawidzić? - zapytał.