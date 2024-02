Jak dobrze znasz wygląd polskich gwiazd? Umiesz je rozpoznać po... stopach!?

Małgorzata Kowalska 17:25

To może się wydawać zaskakujące, ale wiele naszych rodzimych gwiazd ma fanów wśród... Koneserów stóp. Celebrytki chętnie eksponują je na czerwonym dywanie, na wakacjach, w niebotycznych szpilkach, lub całkiem boso. Umiesz odgadnąć, który pantofelek należy do Kasi Cichopek, który do Julki Wieniawy, a który do Justyny Steczkowskiej? Sprawdź!