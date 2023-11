Siostrzenica ujawniła, co działo się z Hanną Gucwińską przed śmiercią. Potwornie to smutne

Maciej Kurzajewski z mediami związany jest od lat 90-tych. "Pytanie na śniadanie" to kolejny krok w jego karierze

Choć o Macieju Kurzajewskim w ostatnich miesiącach znacznie częściej słyszy się w związku z jego perypetiami prywatnymi, a nie pracą zawodową, to nie można odebrać mu świetnego przygotowania i profesjonalizmu. Wydarzenia minionego roku sprawiły, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski stali się tematem numer jeden w mediach. Ich związek początkowo zelektryzował opinię publiczną, teraz "Kurzopki" są już stałą częścią showbiznesowego światka, ale wciąż każda informacja na ich temat budzi ogromne zainteresowanie. Para ma wielu sympatyków i pewnie tyluż znudzonych tematem przeciwników. Prowadzone przez nich odcinki "Pytania na śniadanie" gromadzą przed telewizorami duże grono fanów. Co ciekawe, żadne z nich nie ma dziennikarskiego wykształcenia.

Nie jest tajemnicą, że Kasia Cichopek jest aktorką niezawodową. Prezenterka ukończyła psychologię stosunków międzykulturowych. Mało kto wie jednak, że wykształcenie Macieja Kurzajewskiego również ma niewiele wspólnego z wykonywanym zawodem! Jakie studia skończył Maciej Kurzajewski?

Jakie wykształcenie ma Maciej Kurzajewski? Nie ukończył dziennikarstwa

Maciej Kurzajewski rozpoczął pracę w telewizji w 1993 roku, czyli na pierwszym roku studiów, i od tego czasu związany jest z mediami. Pierwsze kroki stawiał w dziale sportowym TVP, następnie zaś - w tej samej sekcji w TVN (prywatnie jest on pasjonatem sportu, niegdyś trenował kolarstwo oraz taniec nowoczesny). Później ponownie podjął współpracę z publicznym nadawcą telewizji. Nie jest jednak absolwentem dziennikarstwa. Maciej Kurzajewski ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i udał się na studia.

Maciej Kurzajewski ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarskie powołanie odkrył jednak już po rozpoczęciu studiów i choć został ich absolwentem, nie zrezygnował ze swojej pasji i do dziś pracuje w telewizji. Co ciekawe, Katarzyna Cichopek to już kolejna koleżanka z branży, z którą związał się prezenter. Jego eksmałżonka, Paulina Smaszcz, również jest dziennikarką!

