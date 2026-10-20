Maciej Kurzajewski z mediami związany jest od lat 90. Telewizja śniadaniowa była kolejnym ważnym krokiem w jego karierze

Maciej Kurzajewski to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce. W ostatnich miesiącach częściej mówi się o nim w kontekście życia prywatnego, zwłaszcza związku z Katarzyną Cichopek. Pomimo różnych zawirowań, nie można odmówić mu profesjonalizmu i świetnego przygotowania. Ze swoją życiową partnerką tworzy udany duet na ekranie – para prowadziła "Pytanie na śniadanie", a obecnie pojawia się w programie "Halo tu Polsat", przyciągając szerokie grono fanów. Co ciekawe, żadne z nich nie ma formalnego wykształcenia dziennikarskiego.

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Nie jest tajemnicą, że Kasia Cichopek jest aktorką niezawodową. Prezenterka ukończyła psychologię stosunków międzykulturowych. Mało kto wie jednak, że wykształcenie Macieja Kurzajewskiego również ma niewiele wspólnego z wykonywanym zawodem! Jakie studia skończył Maciej Kurzajewski?

Jakie wykształcenie ma Maciej Kurzajewski? Będziecie zaskoczeni

Maciej Kurzajewski rozpoczął pracę w telewizji w 1993 roku, czyli na pierwszym roku studiów, i od tego czasu związany jest z mediami. Pierwsze kroki stawiał w dziale sportowym TVP, następnie zaś - w tej samej sekcji w TVN (prywatnie jest on pasjonatem sportu, niegdyś trenował kolarstwo oraz taniec nowoczesny). Później ponownie podjął współpracę z publicznym nadawcą telewizji. Nie jest jednak absolwentem dziennikarstwa. Maciej Kurzajewski ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i udał się na studia.

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Maciej Kurzajewski ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarskie powołanie odkrył jednak już po rozpoczęciu studiów i choć został ich absolwentem, nie zrezygnował ze swojej pasji i do dziś pracuje w telewizji. Co ciekawe, Katarzyna Cichopek to już kolejna koleżanka z branży, z którą związał się prezenter. Jego eksmałżonka, Paulina Smaszcz, również jest dziennikarką!

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