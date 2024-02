Aktor "Barw szczęścia" i "Klanu" musi przejść operację serca. Żona i maleńka córeczka żyją w niepewności

Eurowizja 2024: Luna wybrana, zagranica reaguje. Szokujące, co dzieje się z Polską w rankingu bukmacherów

Nowy styl życia Jakuba Tolaka i jego rodziny nie wszystkim się podoba. Jakiś czas temu został zgłoszony do sądu rodzinnego w związku z doniesieniem internauty, któremu nie podobało się, że córeczka aktora mieszka w samochodzie. Takie kłopoty to jednak nic w porównaniu, z tym co czeka Tolaka w najbliższym czasie.

- Ile jeszcze będziecie tak żyć? Nie wiemy. Ten wyjazd jest podobny do wcześniejszych, mimo różnego rodzaju trudności, jest łatwo, wiemy co robić i co nas czeka. Ale niebawem czeka nas też życiowy zakręt. Kuby operacja serca zbliża się wielkimi krokami. Będzie lęk, strach, pora na przeanalizowanie przyszłości. Bierzemy oddech i szukamy spokoju w drodze. Teraz nam się bardzo przyda. Ładujemy baterie na zapas. W przyszłych miesiącach będziemy z tego czerpać - czytamy na ich profilu na Instagramie.

Obecnie Kuba, Zofia i Antosia zwiedzają Grecję. Na razie nie wiadomo, kiedy aktor ma przejść operację serca.