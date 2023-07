Tylko u nas!

Jan Englert wyznał, że umiera. Teraz przyłapano go z żoną na plaży. Ich wygląd wprawia w osłupienie! [ZDJĘCIA]

deck 13:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jaka to piękna miłość! Gdy Jan Englert (80 l.) i Beata Ścibakówna (55 l.) się w sobie zakochali, nikt nie dawał im szans. Tymczasem oni świętują w tym roku 25. rocznicę ślubu. I są nierozłączni. Właśnie, jak niemal co roku, zawitali do ulubionej Juraty. Pani Beata nadal prezentuje się jak nastolatka i bardzo dba o swojego męża, który... jak właśnie wyznał, jest umierający. Zobaczcie zdjęcia.