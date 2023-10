"Jeden z dziesięciu" zdjęty z anteny! Znamy powód

QUIZ. Dopasuj wokalistę do kapeli. Pierwsze pięć pytań to bułka z masłem

Powód zdjęcia teleturnieju "Jeden z dziesięciu" z anteny TVP1 dla wielu może być zaskakujący. Wszystko przez wybory, a dokładniej ostatni dzień kampanii wyborczej. Zanim rozpocznie się cisza wyborcza, Telewizja Polska postanowiła wydłużyć główne wydanie "Wiadomości". Serwis informacyjny nie rozpocznie się jednak tradycyjnie o 19:30, a o pół godziny wcześniej! Tym samym zepchnie program prowadzony przez Tadeusza Sznuka.

Wcześniejsze "Wiadomości" to zła wiadomość dla konkurencji. W Polsacie lecą jeszcze wtedy "Wydarzenia", a na TVN rozpoczynają się "Fakty". Będzie to prawdziwa wojna mediów. - Mamy zaproszenie dla Państwa na piątek. Ponieważ będzie to ostatni dzień kampanii wyborczej, zapraszamy Państwa na specjalne wydanie "Wiadomości" o godzinie 19. Będzie to dodatkowe wydanie programu, w którym podsumujemy kampanię. O 19:30, czyli stałej porze, również spotkamy się z Państwem - zapowiedziała w czwartek Danuta Holecka.

Godzinne wydanie "Wiadomości" spotkało się już z reakcją TVN. Według programu telewizyjnego "Fakty" także będą miały 60 minut i potrwają do 20:00.

Przypomnijmy, że ramówka TVP zmienia się także w niedzielę 15 października. Zaraz po serialu "Dewajtis" nie zobaczymy kolejnego odcinka "Rolnik szuka żony". Na antenie "Jedynki" będzie bowiem wówczas wieczór wyborczy.

Groby prowadzących i uczestników teleturniejów. Mistrzowie "Va Banque", "Jeden z dziesięciu" i "Miliard w rozumie". Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.