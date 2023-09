"Rolnik szuka żony 10" jeszcze się nie zaczął a już takie przykre wieści. Widzowie będą wściekli!

Wiadomo już, że nie będzie odcinka "Rolnik szuka żony 10" w TVP1, który planowany był na 15 października. Wszystko z powodu wyborów parlamentarnych, które odbędą się właśnie w ten dzień. Głosować będzie można w lokalach wyborczych od 7:00 do 21:00. Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej w TVP1 pokazany zostanie wieczór wyborczy, w czasie którego poznamy zwycięzcę wyborów 2023. Gdyby nie wybory, to i tak widzowie nie zobaczyli by odcinka "Rolnik szuka żony". 15 października gra bowiem także reprezentacja Polski w piłce nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz Polska - Mołdawia w ramach eliminacji Mistrzostw Europy również nie zostanie pokazany w telewizyjnej "Jedynce" przez wieczór wyborczy. Kibice obejrzą go tylko w TVP Sport - donosi press.pl.

To nie pierwszy raz, kiedy TVP nie pokaże "Rolnik szuka żony". Program już kilkukrotnie przegrywał z meczami polskiej kadry narodowej , m.in. w Lidze Narodów, czy spotkaniami naszych siatkarzy. Fani nie kryli wówczas swojego oburzenia. Czy wieczór wyborczy będzie jedynym dniem kiedy "Rolnik szuka żony" zniknie z anteny TVP w tym sezonie? Czas pokaże.

