Marta Manowska z dwoma facetami na plaży. Świetna zabawa!

Marta Manowska strzeże swojej prywatności jak oka w głowie. Gwiazda TVP łączona była z bratem Pawła Bodziannego, jednego z uczestników programu "Rolnik szuka żony" , ale potem okazało się, że mężczyzna jest po prostu jej kompanem w podróży. Z kolei mniej więcej rok temu magazyn "Życie na gorąco" donosił, że Marta Manowska wybrała się nad morze z tajemniczym mężczyzną. Para ponoć nie szczędziła sobie pocałunków. "Przytuleni wpatrywali się w spokojną tego dnia wodę zatoki. W pewnym momencie mężczyzna szepnął coś Marcie na ucho. Co? To już pozostaje ich tajemnicą. Ale na pewno słodką, bo gwiazda z uśmiechem rzuciła się ukochanemu na szyję" - czytaliśmy w gazecie. Teraz prowadząca programy "Rolnik szuka żony" i Sanatorium miłości" sama wrzuciła do sieci zdjęcie z plaży z przystojnym facetem! A właściwie z dwoma facetami! Widać, że cała trójka znakomicie się bawiła.

Tak Marta Manowska nazywa facetów. Kim są mężczyźni z plaży? Jeden z nich był w Polsacie

Marta Manowska zaskoczyła tym, jak nazywa tych dwóch przystojniaków. - A potem przyjechały takie dwa, podróżne power banki. I się zaczęło… Supy, rowery, noce. Supermoce - napisała na Instagramie gwiazda TVP. Kim są ci faceci? Jeden z nich to Daniel Wiśniowski, finalista programu 'Wyspa przerwania" w Polsacie. Nie wiemy, kim jest drugi mężczyzna. Zresztą, czy to ważne? Liczy się to, że wszyscy ze spotkania byli bardzo zadowoleni. - Z taką psiapsi jeździć trzeba - z nią nie braknie nigdy chleba - skomentował Wiśniowski. - Zarabiamy w flądrach, wydajemy w torcikach - odparła Marta Manowska. Ciekawe, o co tu chodzi? Może niebawem gwiazda "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" powie coś więcej... W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marty Manowskiej z plaży. Na 8. slajdzie widzimy prezenterkę TVP szalejącą z dwoma facetami.