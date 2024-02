The Voice Senior cieszy się w Polsce sporą popularnością. Dowodem na to jest chociażby fakt, że właśnie możemy oglądać piątą edycję tego programu. Jak to zwykle bywa w tego typu produkcjach, The Voice Senior budzi też wielkie emocje. Zwłaszcza teraz, kiedy nadszedł etap eliminacji i niektórzy uczestniczy muszą rozstać się z show. W mediach społecznościowych pojawia się lawina spekulacji, jakoby The Voice Senior był "ustawiony". Widzowie zarzucają produkcji nie tylko to, że z góry wiadomo, kto przejdzie dalej, a kto odpadnie, lecz także to, że ingerencja osób trzecich jest widoczna nawet na przesłuchaniach w ciemno. Podobne zarzuty niegdyś formowano w stronę "zwykłych" edycji The Voice. Jak jest w tym przypadku? Alicja Węgorzewska, jedna z jurorek The Voice Senior, postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości i ujawnić prawdę. Ma nadzieję, że to zakończy plotki.

Jedna wielka ustawka?! Alicja Węgorzewska ujawnia prawdę na temat The Voice Senior. Koniec plotek

Alicja Węgorzewska została zapytana przez portal Plejada o to, czy w The Voice Senior faktycznie może dochodzić do jakichś "ustawek". Takie zarzuty są często efektem rozżalenia widzów, którzy muszą pożegnać swoich faworytów czy ulubieńców w danej edycji. Co na to trenerka?

- Widzowie widzą nas i widzą drugą stronę w tym samym momencie, a my tego nie widzimy. I naprawdę to jest tak szczery i prawdziwy konkurs, że nikt nam nie mówi, kiedy mamy się obrócić. Te pogłoski, że to jest sterowane, że ktoś nami próbuje manipulować to nieprawda - powiedziała Alicja Węgorzewska.

Myślicie, że to ukróci wszelkie plotki? Zobaczymy. Tymczasem zapraszamy w sobotę, 17 lutego 2024 roku, na finał The Voice Senior 5. Wszyscy czekają z zapartym tchem na to, kto wygra tę edycję show.

Zobacz galerię zdjęć: Alicja Węgorzewska. Liczy się to co przed nami