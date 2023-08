Doda jest w trakcie przygotowań do swojej wielkiej i zarazem ostatniej trasy koncertowej. W programie „Doda. Dream show”, który pojawi się na antenie Polsatu, artystka pokaże, jak całość wyglądała za kulisami. Jak będzie wyglądało show? Ile kosztował jej najdroższy występ? I za co zapłaciła aż 75 tysięcy złotych? Doda opowiedziała o tym w wywiadzie dla "Super Expressu". W innej rozmowie, z serwisem Pomponik, podczas czwartkowej ramówki Polsatu, 3 sierpnia, Rabczewska dała się ponieść emocjom. Wystarczyło jedno pytanie, by zaczął jej się łamać głos. "Weź to wyłącz", powiedziała, zasłaniając twarz, by nie pokazać łez. Co się stało? Kamery szybko zostały wyłączone, a nagranie rozniosło się po mediach społecznościowych. Aż się smutno człowiekowi robi.

Jedno pytanie sprawiło, że Doda się rozpłakała i przerwała wywiad! "Weź to wyłącz"

Dziennikarz Pomponika zapytał Dodę, czy to jest pewne, że nie będzie już kolejnej trasy koncertowej. "Czy może kobieta zmienną jest?", dopytywał. Wtedy Doda, próbując odpowiedzieć, nie wytrzymała.

- Na ten moment uważam, że nie będzie. Chciałabym być szczęśliwa, zakochana, chciałabym po prostu... - nagle głos Dody się załamał. - Weź to wyłącz - wykrztusiła jedynie, zasłaniając twarz. Prowadzący wtedy podziękował i zakończył rozmowę.

Myślicie, że taka reakcja była spowodowana ostatnimi głośnymi informacjami o rzekomym rozpadzie w związku Dody? Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Rabczewska miała rozstać się z Dariuszem Pachutem. Tuż przed ramówką Polsatu Doda wystosowała ważny apel, który również można interpretować, jako odnoszący się do plotek dotyczących jej życia prywatnego, uczuciowego. Mamy nadzieję, że szczęście szybko do niej wróci!

