Jessica Mercedes wymownie o przyjaciółce i odbijaniu faceta! Tajemnicze wpisy o złamanym sercu

Jessica Mercedes wyznaje, że ma złamane serce! Chodzi nie tylko o Kubę Karasia? Tajemnicze filmy na TikToku

Jessica Mercedes ma za sobą trudny rok. Najpierw rozstała się z Kubą Karasiem, z którym tworzyła związek od 2019 roku, potem znów się zeszli, by w sierpniu zerwać na dobre. Plotki głosiły, że za rozstaniem sławnej influenserki i artysty z The Dumplings mogła stać jakaś kobieta... Czyżby teraz Jessica Mercedes potwierdziła te plotki?! Sławna szafiarka wyznała, że ma złamane serce! W zawoalowany sposób pożaliła się także na tajemniczą przyjaciółkę, która odbija facetów i... ujawniła, na kogo teraz może liczyć. Jessica Mercedes opublikowała kilka zagadkowych wpisów na TikToku. Na jednym z nich szafiarka gnie się seksownie w łazience, prezentując modne fatałaszki. "Kiedy oni łamią ci serce po raz setny, więc twój glow up jest sto razy mocniejszy" - podpisała filmik. To był dopiero początek...

Jessica Mercedes może liczyć już tylko na pieska? Fani w komentarzach spekulują, kto zawiódł szafiarkę

Na kolejnym nagraniu z TikToka Jessica Mercedes mówi o przyjaciółkach i odbijaniu faceta. "Ja z moją jedyną przyjaciółką, która mi nigdy nie odbije faceta" - napisała Jessica pod filmikiem, na którym tańczy w mieszkaniu ze swoim pieskiem na rękach. Wygląda na to, że Jessica może liczyć już tylko na swojego psa. Kogo miała na myśli, mówiąc o przyjaciółkach? W komentarzach zrobiło się bardzo gorąco! Padają nazwiska, w tym pewnej bardzo znanej aktorki! Jessica Mercedes niedawno zerwała nie tylko z Kubą Karasiem. Komentowano również koniec jej przyjaźni z Julią Wieniawą, panie m.in. przestały się nawzajem obserwować na Instagramie. Oby tylko nie okazało się, że naprawdę został jej tylko pupil!

