„Jestem niesłychanie silna”. Bosacka opowiada o tym, jak radzi sobie po rozstaniu z mężem

Rozstania nigdy nie są łatwe – szczególnie gdy jesteś osobą publiczną. Marcin Bosacki — były senator KO, a obecnie poseł X kadencji Sejmu z dnia na dzień zostawił żonę i dzieci. Kasia od początku nie ukrywała, że był to dla niej wielki cios i trauma. Wyznała w programie Małgorzaty Ohme „Lajf noł makeup”, że musiała się udać na terapię, ale także wdrożyć leczenie farmakologiczne pod okiem psychiatry.

Bosacka od rozstania z mężem schudła 17 kg. Nie ukrywa, że duża większość z tego to efekt stresu. Później jednak gwiazda sama postawiła na ruch.

- To jest taki dobry czas dla mnie, po to, żeby zobaczyć, czego mi brakowało, co mogę jeszcze zrobić. Żeby też realizować swoje pasji – mówi Kasia.