Sprawa trafi do sądu?

Irena Kamińska-Radomska słynie z udzielania dość specyficznych rad w internecie. Ale największą popularność dał jej udział w programie "Projekt Lady", gdzie jako "pani Irenka" uczyła uczestnicy etykiety i dobrych manier. Tłumaczyła, jak prawdziwa dama powinna się zachowywać, co mówić, jak jeść i pić. Teraz rady przeniosła do mediów społecznościowych. Intuicja podpowiada, że Irena Kamińska-Radomska raczej z przymrużeniem oka traktuje niektóre swoje filmiki, bo aż trudno uwierzyć, że wszystko mówi na poważnie - część rad wydaje się bardzo abstrakcyjna. Jednak każdy film nagrywa z poważnym wyrazem twarzy! Nie inaczej było w tym przypadku. Pani Irenka postanowiła wyjaśnić, jak poprawnie jeść banana. Okazuje się, że większość osób robi to źle! Jak więc poprawnie jeść banana? Poznajcie szczegóły, będziecie zaskoczeni.

Jesz tak banana? Natychmiast przestań, robisz to źle! Irena Kamińska tłumaczy, jak spożywać ten owoc poprawnie

Na filmie, który Irena Kamińska-Radomska wrzuciła na Instagrama, widzimy, jak "pani Irenka" z "Projektu Lady" trzyma w dłoni banana, już w połowie obranego. Wtedy zadaje bardzo ważne pytanie: "jak nie jeść banana?". I tłumaczy.

- Otóż, nie jemy go jak małpa - powiedziała Irena Kamińska-Radomska, prezentując sposób, w który chyba każdy z nas zazwyczaj je ten owoc. - Banana powinno się zjeść nożem i widelcem z talerzyka - dodała. - Oczywiście banana można też zjeść samym widelcem. W wypadku deserów ważna jest ich forma. Do niej dostosowuje się sztućce - wyjaśniła Kamińska-Radomska.

Przekonuje Was to? Całe życie w błędzie...

