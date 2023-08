Joanna Kurowska nie do poznania na ramówce Polsatu! Zabrała ze sobą swoją córkę. Bardzo odważna kreacja!

Ona to potrafi

Kilka miesięcy temu w Polsacie doszło do wielkiej rewolucji, kiedy to okazało się, że szeregi stacji zasila Edward Miszczak, będący do tej pory dyrektorem programowym w TVN. Nie obyło się bez spektakularnych zmian, jak na przykład nowa prowadząca program "Nasz nowy dom", Elżbieta Romanowska, która zastąpi w tej roli Katarzynę Dowbor. Jesienią w Polsacie również dużo serialowych nowości, w jednym serialu będziemy zobaczyć Joannę Kurowską. Aktorka na ściankę wybrała się z córką, którą mogliśmy podziwiać na antenie Polsatu w serialu "Rodzina na Maxa" Zobaczcie na te zdjęcia!

Joanna Kurowska z córką na ramówce Polsatu! Zosia zaszalała ze stylizacją!

Kurowska na tę okazję wybrała błękitny garnitur, który specjalnie dla niej zaprojektowała ceniona wśród gwiazd kreatorka mody Dorota Goldpoint. Kreację uzupełniła błyszczącą torebką z frędzlami i połyskującymi butami na wysokim obcasie! Z kolei Zosia postawiła na srebrną suknię, którą zestawiła z jasnymi butami i różową pończochą. Look dopełniała różowo-czarna kopertówka w zwierzęcy motyw i kwieciste aplikacje.

