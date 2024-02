Joanna Opozda atakuje Antka Królikowskiego. Chce mu dać zakaz rozmnażania się. Dalej było jeszcze ostrzej

Joanna Opozda atakuje Antka Królikowskiego. Ostre słowa!

Antek Królikowski wyraźnie się uspokoił. Aktor zamieszkał we Wrocławiu, gdzie codziennie kręci serial "Uroczysko". Nie udziela się medialnie w inny niż aktorski sposób. Jak też zapewnił już nie raz, regularnie spłaca długi alimentacyjne. Ale Joanna Opozda i tak mu nie odpuszcza.

Kilka dni temu synek aktorów skończył dwa latka. Joanna Opozda urządziła mu huczną imprezę. ZOBACZ: Tłum gwiazd na 2. urodzinach syna Opozdy i Królikowskiego. Aktorka zaprosiła gwiazdy filmów, zamiast ojca i babci chłopca. Mamy zdjęcia

Joanna Opozda nie zaprosiła na wydarzenie ani Antka Królikowskiego, ani Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Za to zaraz po w rozmowie z Pudelkiem wypomniała aktorowi brak jego obecności. - Nie będę tego komentować, bo aż smutno cokolwiek napisać, najważniejsze, że Vincent świetnie się bawił i był otoczony ludźmi, którzy go kochają - powiedziała portalowi.

Joanna Opozda o zakazie rozmnażania

Po przyjęciu urodzinowym, gdy mały Vincent miał drzemkę, Joanna Opozda znów się odpaliła. Połączyła się ze swoimi followersami na Instagramie. Opowiedziała im m.in. co sądzi o mężczyznach, którzy opuścili swoje rodziny i mają kolejne dzieci.

- To będzie ostre, co teraz powiem, ale tak myślę. Wiem, że mnie nie wszyscy lubią, ale mi na tym nie zależy. Ja zawsze podkreślam, że jeśli ktoś ma inne pogląday ode mnie, to to jest dla mnie nawet komplement, że mnie nie lubi - zaczęła Opozda. - Ja uważam, że jeżeli człowiek porzucił rodzinę, porzucił dziecko, albo nie płaci alimentów, to powinien mieć zakaz rozmnażania. Taki facet powinien przejść wazektomię. Dopóki się nie zajmie swoimi dziećmi z poprzedniego związku, to nie ma robienia nowych dzieci. Ja jestem takiego zdania. To jest ostre i raczej niemożliwe, ale tak myślę. To jest niepoważne. Nie wiem, jak można zrobić dziecko i się potem nim nie interesować. To jest nasza dziecko. Ja kocham mojego syna, dałabym się za niego poćwiartować i nie rozumiem. Nawet zwierzęta opiekują się swoimi młodymi. Zwierzęta mają więcej empatii od ludzi - zauważyła aktorka.

