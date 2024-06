Jolanta Fajkowska ostro o TVP. Z jej ust padły mocne słowa

Jolanta Fajkowska od lat jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. Przez lata prowadziła "Teleexpress". Prezenterka ma też na swoim koncie wiele wywiadów z gwiazdami show-biznesu, takimi jak - Sting, Catherine Zeta-Jones czy Anthony Hopkins. Obecnie dziennikarka pracuje w telewizji Polsat, gdzie prowadzi autorski program "Fajka pokoju".

Jolanta Fajkowska o obecnych dziennikarzach

Jolanta Fajkowska w najnowszym wywiadzie została zapytana o to jak ma się dzisiejsza telewizja. Dziennikarka przyznała, że współczuje wszystkim, którzy dopiero teraz rozpoczynają karierę na małym ekranie.

"Współczuję wszystkim, którzy dziś zaczynają, bo przy tej mnogości najróżniejszych streamów i podcastów szalenie trudno jest się przebić. Debiutowałam w pięknych czasach, gdy były tylko dwa kanały: Jedynka i Dwójka. Na pewno było łatwiej, bo mniejsza konkurencja. Jak już się dobrze zaczęło, to samo szło" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami gazeta.pl.

Fajkowska wróci do TVP?

W trakcie rozmowy Fajkowska została zapytana również o to, czy ma zamiar wrócić do TVP. Dziennikarka wyjawiła, że to dla niej zamknięty rozdział. Według dziennikarki nie ważne, ile pieniędzy zainwestuje się w Telewizję Polską, to i tak nie odzyska ona dawnej świetności. Fajkowska dodała także, że programy prezentowane w TVP wyglądają bardzo amatorsko.

"Patrzę na nią z ogromnym smutkiem, bo wiem, że to, co było, już nie wróci. Można ładować w tę instytucję ogromne pieniądze i nie osiągnie się zadowalającego efektu. Inne stacje przejęły środek ciężkości. Telewizja Polska stała się jedną z wielu, i to w dodatku niewiodących. Programy wyglądają jakoś tak amatorsko" - wyznała dla gazeta.pl Jolanta.

