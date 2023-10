Jordan Belfort – słynny „Wilk z Wall Street” odwiedzi Polskę. Wiemy, kiedy będzie w Warszawie!

Żona reaguje po skazaniu Michała Wiśniewskiego na karę więzienia! Łzy cisną się do oczu. Co będzie z dziećmi?!

Jordan Belfort to ikona biznesu i jeden z najbardziej wpływowych myślicieli w dziedzinie sprzedaży na całym świecie. Zyskał sławę dzięki swoim niekonwencjonalnym technikom sprzedażowym, które zrewolucjonizowały branżę finansową. Jego fascynująca historia życia, uwieczniona w filmie "Wilk z Wall Street" z Leonardo DiCaprio w roli głównej, stała się inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie.

29 listopada 2023 roku w Warszawie podczas wyjątkowego wydarzenia The Money Show, Jordan Belfort podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie skutecznej sprzedaży, negocjacji oraz budowania zespołów. Będzie to niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki sukcesu od samego mistrza. Dlaczego stał się jednym z najlepszych sprzedawców i mówców na całym świecie? W jaki sposób możemy rozwijać swoją działalność, także pracując na etacie, zwłaszcza w coraz trudniejszych czasach?

Jordan Belfort – „Wilk z Wall Street” w Polsce! Szczegóły spotkania!

Podczas eventu uczestnicy posłuchają także prelekcji znakomitych polskich trenerów personalnych i praktyków biznesu m. in. Fryderyka Karzełka, Łukasza Milewskiego, Mateusza Wróbla, Kuby Midla, Grzegorza Celebana i innych.

Wśród tematów wystąpienia m. in.:

· Nie skalujesz, bankrutujesz - stwórz i rozwiń sieć franczyzową.

· Jak zarobić dodatkowy milion złotych na nieruchomościach?

· Jak kreować i łączyć biznesy?

· Niewidzialna sprzedaż, czyli co zrobić by klient desperacko pragnął tego co sprzedajesz/twojego produktu?

· Presja to przywilej, czyli jak start up ma wygenerować 100 mln zł sprzedaży w rok!

· Hejting i Stalking w biznesie - historia prawdziwa, czyli jak walczyć i zapobiegać.

· Merytoryczny „pojedynek” Wilka z Wall Street z Wilkiem z Łodzi

· Jak pokochać sprzedaż?

Powyższe tematy to jedynie część wiedzy, jaką zdobędą uczestnicy eventu.

The Money Show to unikalna okazja do rozwoju osobistego i zawodowego. Wydarzenie jest skierowane do każdego, kto interesuje się biznesem, przedsiębiorczością, zarządzaniem, prowadzeniem firmy i finansami. Liczba biletów jest ograniczona, a do 15 października można je nabyć w promocyjnej cenie na stronie: www.jordanbelfort.pl

To wydarzenie to nie tylko okazja do zdobycia cennych umiejętności, ale także szansa na inspirujące spotkanie z jedną z najważniejszych postaci w świecie biznesu. Jordan Belfort pokaże Ci, jak osiągnąć sukces i osiągnąć swoje cele.

PLAN WYDARZENIA 29 listopada:

08:00 - 09:00 - Rejestracja i Przerwa kawowa

09:00 - 09:15 - Oficjalne rozpoczęcie

09:15 - 09:45 - Ludwik Sobolewski wystąpienie

09:50 - 10:20 - Kuba Midel wystąpienie

10:25 - 10:55 - Leszek Furman wystąpienie

11:00 - 11:30 - Christopher Samael Sadecki wystąpienie

11:35 - 12:05 - Networking przerwa kawowa

12:10 - 12:40 - Piotr Bijański wystąpienie

12:45 - 13:15 - Łukasz Milewski wystąpienie

13:15 - 14:30 - PRZERWA OBIADOWA

14:30 - 15:00 - Dawid Piątkowski wystąpienie

15:05 - 15:35 - Mateusz Wróbel wystąpienie

15:40 - 16:30 - Grzegorz Celeban wystąpienie

16:35 - 17:05 - Fryderyk Karzełek wystąpienie

17:05 - 18:35 - Jordan Belfort

18:35 - 19:00 - Jordan Belfort Q & A

ZAKOŃCZENIE DNIA

19:15 - 20:30 - Spotkanie Jordana - VIP

20:30 - START GALA BIZNESOWA

Kim jest Jordan Belfort?

Jordan Belfort, znany jako "Wilk z Wall Street", to autor bestsellera "Wilk z Wall Street" oraz uznany prelegent i ekspert w dziedzinie sprzedaży i motywacji. Jego kontrowersyjna historia życia stała się inspiracją dla wielu i przyciągnęła uwagę Hollywood, co zaowocowało filmem z Leonardo DiCaprio w roli głównej.

Ranking gwiazd, które są EKO [DiCaprio, Pitt, Portman] | ESKA XD - Hotplota #12 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Janusz Onufrowicz autor powieści kryminalnej „Szczątki”: Porzuci aktorstwo dla pisania książek? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.