Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli jedną z piękniejszych par polskiego show-biznesu. Według pojawiających się w mediach plotek zakochani kilka razy się ze sobą rozstawali i wracali do siebie. Jakiś czas temu ich związek definitywnie przeszedł do przeszłości. Wszystkiemu winne miały być obowiązki zawodowe Julii i Nikodema. Rozbicki wyjechał do USA na prestiżowe stypendium Lee Strasberga, więc nie mógłby tak często pojawiać się w Polsce. Z kolei Julka w naszym kraju ma wiele zobowiązań i raczej nie odwiedzałaby tak często ukochanego. W tym przypadku odległość zrobiła swoje.

"Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi, w zasadzie są już tylko przyjaciółmi" - wyjawił jakiś czas temu nasz informator.

Julia Wieniawa ma kontakt z Nikodemem Rozbickim?

Jakiś czas temu Julia Wieniawa opowiedziała, jak wygląda jej życie prywatne. Wszystko wskazuje na to, że obecnie skupia się na pracy, a nie życiu miłosnym. Jak sama przyznała "wieje nudą".

"Moje życie prywatne aktualnie to jest taka nuda, że masakra, nic się nie dzieje. Nie mam życia prywatnego, wieje nudą. Jak kojarzysz te filmy, że jest pustynia i są te krzaczki, które bezwiednie lecą przez pustkę - tak właśnie wygląda moje życie prywatne" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu Jastrząb Post.

Aktorka i wokalistka zdradziła również, że z Nikodemem rozstała się w zgodzie i dalej ma z nim kontakt. Wieniawa przyznała, iż aktor jest mężczyzną z klasą. Podkreśliła także, że nieco się od siebie oddalili, kiedy pojawiło się w ich życiu sporo pracy.

"Nie mamy ze sobą złego kontaktu. Lubimy się, nie rozstaliśmy się w złych warunkach, bo to jest facet z klasą. Chyba pierwszy w moim życiu, który naprawdę ładnie się zachowuje i wobec mnie po rozstaniu, i ja wobec niego też. Natomiast wiadomo, ja mam bardzo dużo pracy, on też był dużo za granicą i troszkę się nasze życie rozeszło, natomiast jest okej" - wyznała dziennikarzom Julia Wieniawa.

