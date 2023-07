Julia Wieniawa spędza czas z... byłym muzykiem Afromental. Gdzie w tym czasie był Nikodem Rozbicki?

Julia Wieniawa żałuje związku z Baronem? Ostre słowa artystki

Cztery lata temu cała Polska żyła romansem artystki ze starszym o 15 lat muzykiem i trenerem "The Voice of Poland". Związek z Baronem rozpadł się po pół roku i najwyraźniej nie znaczył dla niej dużo, bo po latach nazwała go... pomyłką. - Byliśmy razem, ale to była pomyłka, niestety. Bardzo lubię tę osobę, ale to była krótka pomyłka. Zupełnie to nie miało sensu i wydaje mi się, że podświadomie mogło to wyjść przez to, że media mnie w to wmanewrowały. Bo gdyby nie to, ja bym pewnie nie powiedziała, że: "Hej, jestem z tą osobą". Żeby nie było, ja nie żałuję i tak dalej, bo w ogóle spoko gość, lubię go bardzo i mamy normalny kontakt - powiedziała u Żurnalisty.

Dziś raczej unikają się na imprezach. Na szczęście z innymi muzykami z Afromental Julia Wieniawa dogaduje się dobrze. - Długo ze sobą rozmawiali, widać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie - tak o środowym spotkaniu Julki i Wojtka mówi świadek zdarzenia.

