Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński mieli romans? Zachowało się trzynaście listów

Juliusz Słowacki był wybitnym polskim poetą, jednym z trzech naszych wieszczy. Po latach okazało się, że autor "Balladyny" i "Kordiana" może stać się jednym z symboli środowiska LGBT. Wszystko z powodu jego relacji z innym wieszczem - Zygmuntem Krasińskim. Zachowały się bowiem papiery mogące świadczyć o tym, że Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński mieli romans! Sprawę opisuje Marta Nowicka w sensacyjnej książce "Słowacki. Wychodzenie z szafy". "Zachowało się trzynaście listów Zygmunta do Juliusza i siedem Juliusza do Zygmunta; pozostałe w dyspozycji Słowackiego zniszczono zgodnie z jego ostatnią wolą. Listy te intensywnością niektórych sformułowań, wyznań i opinii różnią się od korespondencji filomatów niczym kunsztowny sonet od antycznej tragedii. Przebijają z nich autentyczna fascynacja i chęć poznania każdej myśli przyjaciela, ekshibicjonistyczna potrzeba przedstawienia całego spektrum poetyckiej wyobraźni i wrażliwości" - czytamy we fragmencie lektury, który cytowała Krytyka Polityczna.

Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński "uprawiali ze sobą seks co najmniej raz"

W dwumiesięczniku "Książki. Magazyn do Czytania" czytamy z kolei, że "Zygmunt i Juliusz uprawiali ze sobą seks co najmniej raz" i "niewykluczone, że właśnie w tej sprawie Krasiński konsultował się potem z seksuologiem". To być może świadczy o tym, że poeta był osobą LGBT. Co do relacji Juliusza Słowackiego z kobietami, to można odnieść wrażenie, że wieszcz traktował je raczej jak siostry i przyjaciółki niż kochanki. Poeta nigdy się nie ożenił. Łączyły go za to szczególne relacje z matką, która prowadziła salon literacki. To właśnie do mamy Juliusz Słowacki pisał poruszające listy, które przeszły do historii polskiej literatury.

