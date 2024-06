Justyna Haberka zachwyciła wszystkich swoim wokalem. Polska Miss znakomicie śpiewa!

"Brakuje mi Ciebie" to utwór idealny na wakacje, pełen letnich wibracji i nostalgicznych tęsknot. Premiera tego wyjątkowego singla odbyła się 21 czerwca, w dniu, kiedy zaczynają się wakacje, co tylko podkreśla jego letni charakter. Tekst piosenki zabiera nas w podróż pełną marzeń o ucieczce z wielkiego miasta, gdzie autorka pragnie wrócić do ukochanej osoby, odczuwając głęboką tęsknotę. Refren "Brakuje mi Ciebie" przynosi wspomnienia najpiękniejszych chwil spędzonych razem. To idealny utwór do słuchania podczas letnich wieczorów, podróży samochodem i chwil relaksu nad jeziorem czy morzem.

Justyna Haberka już zdobyła serca wielu dzięki swojemu talentowi i urokowi, a teraz zaprasza nas do swojego muzycznego świata, w którym każdy odnajdzie cząstkę siebie. To jej pierwsza piosenka, ale już teraz możemy być pewni, że przed nią wielka przyszłość na polskiej scenie muzycznej. Utwór powstał przy współpracy z osobami dobrze znanymi już w świecie muzycznym, za słowa do singla odpowiada Adam Kubera, który jest również współtwórcą muzyki wraz z Pawłem Turem. Współproducentem singla jest również Szymon Frąckowiak, który opowiadał też za mastering.

Justyna Haberka spełniła swoje marzenie

Oklaskiwać piękną Justynę przybyli, m.in. Paweł Tur, Gabriel Fleszar, Kuba Szmajkowski, Sławomir Stopczyk, znany też jako Diego, Rafał Grabias oraz Adrianem Nkwam, który wystąpił w teledysku do piosenki „Brakuje mi Ciebie”, znana stylistka gwiazd Ewelina Krajewska. Gwiazda na początku nieco się stresowała. Jak się okazało – zupełnie niepotrzebnie, ponieważ na scenie wypadłą znakomicie. - Stres minął, kiedy klub wypełnił się gośćmi, którzy przyszli, by mi kibicować. Miałam małe obawy, jak wyjdzie piosenka i jaki będzie miała odbiór. To jest mój pierwszy singiel, dlatego zależy mi, żeby zrobić jak najlepsze wrażenie na słuchaczach. Nie ukrywam, że miałam małą tremę przed występem na żywo. Zależało mi, żeby jak najlepiej się zaprezentować z każdej strony, zwłaszcza tej wokalnej. Na szczęście utwór został bardzo ciepło przyjęty przez osoby, które przyszły na premierę – opowiada „Super Expressowi” Justyna Haberka, która utożsamia swoje życie z tekstem i przesłaniem piosenki. – Piosenka opowiada o tęsknocie i doskonale wpisuje się w moje życie. Ostatnio bardzo dużo wyjeżdżałam, a że mam bardzo dobre stosunki z bliskimi, a także z przyjaciółmi, naturalne jest, że za nimi tęskniłam – zdradza wokalistka. – Można też ten utwór interpretować inaczej. Pewnie niejedna dziewczyna usłyszy w nim opowieść o tęsknocie za ukochanym mężczyzną – dodaje wschodząca gwiazda, której muzyka towarzyszy od dziewiątego roku życia. – Od dziecka gdzieś występowałam. Miałam zawsze ogromne wsparcie rodziców, jeśli chodzi o rozwój i drogę artystyczną – mówi Justyna. Nie bez znaczenia w zrobieniu pierwszego kroku do własnego singla był też tytuł Polskiej Miss 2023. – Gdyby nie ten tytuł, pewnie nie byłoby też singla. Po wygranej w wyborach miss otworzyły mi się drzwi do dalszej kariery – cieszy się artystka, która po cichu marzy, że kiedyś wyda solową płytę.

Kim jest Justyna Haberka?

Justyna Haberka – to artystka o wielkiej pasji i talencie, której serce bije w rytmie muzyki. Od najmłodszych lat śpiew towarzyszył jej na każdym kroku, stając się nieodłącznym elementem jej życia. W 2023 roku, będąc na szczycie po zdobyciu tytułu Polska Miss, Justyna postanowiła podzielić się swoją muzyczną pasją z szerszą publicznością, wydając swój debiutancki singiel. Jej twórczość to mieszanka żywiołowości i autentyczności, w której słychać echa jej pełnej energii osobowości.

Justyna jest artystką, która potrafi zainspirować i poruszyć serca swoim śpiewem. Jej muzyka to nie tylko dźwięki, ale i emocje, które przelewają się przez jej kompozycje, tworząc unikalne i porywające utwory. Każdy jej występ to niezapomniane przeżycie, pełne pasji i dynamiki, co sprawia, że jej twórczość zyskuje coraz szersze grono oddanych fanów. W swojej muzycznej podróży Justyna Haberka łączy siłę, wrażliwość i artystyczną wolność, tworząc piosenki, które są odbiciem jej samej – pełnej życia, niepowtarzalnej i zawsze dążącej do realizacji swoich marzeń. Justyna jest także studentką psychologii w biznesie, a w czerwcu tego roku broni swoje studia magisterskie. Interesuje się psychologią kliniczną i podróżami. Na co dzień pracuje na uczelni, łącząc swoje pasje z rozwojem zawodowym i akademickim.