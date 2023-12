Justyna Steczkowska musiała przerwać koncert. Wszystko przez pęknięty gorset!

Justyna Steczkowska wspomina wpadki na scenie. "Nagle czuję, jak rozpina mi się gorset"

To z pewnością jedna z najpopularniejszych i najbardziej uzdolnionych polskich artystek. Justyna Steczkowska, bo o niej mowa, jak każdy artysta, miała też w swoim dorobku kilka wpadek. Opowiedziała o nich w Dzień Dobry TVN. Jedna historia zapadła jej w pamięci na długo.

"Nagle w połowie utworu czuję, jak rozpina mi się gorset. Po prostu pękł z tyłu. Nie wiem, co mam robić, czy śpiewać, czy go trzymać. Wszystko na tym gorsecie się trzyma, więc nagle stanęłabym jak półnaga dziewczyna. Tu śpiewam, tu tańczę, a głowa pracuje. Myślę sobie, że nie dam rady, bo to jest ostatnia haftka. Pęknie i jest po prostu po mnie. Wszyscy to widzą, wszyscy to nagrywają. Więc powiedziałam: "Stop!". Ludzie patrzą, co się dzieje, a ja powiedziałam: "Proszę państwa, tak was przepraszam. Pękł mi gorset. Muszę pójść się przebrać, bo inaczej zaraz stanę tu jak święty turecki przed wami i już się z tego nie wybronię" - wspominała Justyna Steczkowska w cyklu "Historia jak z żurnala".

Ale to nie jedna z historii, które podniosły ciśnienie artystce. W programie opowiedziała także o pewnej złotej sukience...

"Nie zauważyłam, że ona jest taka lekko przezroczysta. To wszystko zależało od światła. Przed wejściem na scenę, kiedy już nie mogę ani się wrócić, ani przebrać, ktoś zwrócił mi uwagę: "Justyna, ale to jest takie trochę przezroczyste". Wyszłam na scenę zestresowana. Myślałam, że po prostu umrę, bo wszyscy widzą, że sukienka jest przezroczysta. Okazało się, że ona prześwitywała tylko w świetle poza sceną. Na scenie ten brokat odbijał wszystko, więc publiczność widziała tylko coś świecącego. To, co ja przeżyłam, wychodząc na scenę, to naprawdę nikomu tego nie życzę" powiedziała wokalistka.

