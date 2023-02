Karolina Kaczorowska i Magdalena Żuk - sprawy dotyczące tych dwóch pięknych blondynek wstrząsnęły całą Polską. Ostatnio na łamach "Super Expressu" przypomnieliśmy o szokujących ustaleniach dotyczących modelki Kaczorowskiej, która po odprawieniu hucznych urodzin w Karpaczu miała rzekomo odebrać sobie życie. Szczegółowe okoliczności różnych wydarzeń dotyczących tej młodej dziewczyny wskazywały jednak na to, że osoba trzecia mogła przyczynić się do jej śmierci. Rodzina do końca nie uwierzyła w wersję śledczych, a matka Karoliny Kaczorowskiej domagała się nawet wznowienia śledztwa w tym kierunku.

Podobnie było z Magdaleną Żuk, która rzekomo sama odebrała sobie życie w 2017 roku, podczas pobytu w kurorcie Marsa-Alam w Egipcie. Śledztwo w tej sprawie przedłużano przez wiele lat, aż do 2022 roku. Dziewczyna miała sama wyskoczyć z okna szpitala, wcześniej podejrzanie się zachowując. Wiele teorii mówiło o tym, że ktoś mógł celowo odurzyć Żuk, a później wypchnąć ją z okna. Nigdy nie znaleziono jednak na to dowodów, choć bliscy nie uwierzyli w to, że szczęśliwa dotąd kobieta sama postanowiłaby zakończyć swoje życie. Co łączy Kaczorowską i Żuk? Poznajcie szczegóły.

Kaczorowska i Żuk były ze sobą powiązane?! Spotkała je straszna śmierć. Trop prowadzi do jednego chłopaka

Okazuje się, że Karolina Kaczorowska i Magdalena Żuk mogły mieć w swoich sprawach wspólny mianownik. W obu tych historiach pojawiają się toksyczni partnerzy dziewczyn. Obie kobiety pochodziły z Wrocławia, obie były blondynkami i zginęły w niewyjaśnionych, zagadkowych okolicznościach. Zmarły również w tym samym roku. Jak pisze Pudelek, chłopak Magdaleny Żuk, Markus, miał być fryzjerem modelki Karoliny Kaczorowskiej. Mało tego, obie kobiety często widywane były we wrocławskim klubie Grey, gdzie miały poznać nawet swoich partnerów. Śledczy w obu przypadkach uznali, że doszło do odebrania sobie życia przez dziewczyny, ale wielu ludzi, w tym bliscy i rodzina, nie wierzą w te doniesienia i domagają się prowadzenia dalszego śledztwa.

Myślicie, że kiedykolwiek poznamy prawdę o tych dwóch historiach? Do dziś mrożą one krew w żyłach.

