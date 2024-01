Kamilla Baar ukrywała rozwód przez dwa lata. Teraz mówi o porażce i bolesnych doświadczeniach

Ojciec córki Kasi Kowalskiej milczał w tej sprawie od lat. Teraz wyznaje: "to mój największy błąd w życiu"

Kamilla Baar wyszła za Piotra Kochańskiego w 2015 r. Przez kilka lat stanowili dobraną parę, jednak ostatecznie związek się rozpadł. Rozwiedli się w 2021 r., bez orzekania o winie i publicznego wyciągania brudów. Zrobili to tak po cichu, jak tylko można było - wiadomości o ich rozstaniu zaczęły docierać do mediów dopiero pod koniec 2023 r. To trzeci głośny nieudany związek aktorki, drugi zakończony rozwodem.

Pierwszym mężem Kamilli Baar był aktor Wojciech Solarz. Po rozstaniu z nim związała się aktorem Wojciechem Blachem, z którym ma syna. W rozmowie z miesięcznikiem Baar zaznaczyła, że dba o relacje ze swoimi byłymi i nigdy nie pali za sobą mostów, bo każdy partner wiele ją nauczył o niej samej. - Dbam o wszystkie relacje, i te trudne, i te karmiące. Jak mogę na przykład nie mieć dobrej relacji z tatą mojego syna? Oczywiście zdarzają nam się różnice zdań, ale szanujemy się i ufamy, że zawsze chodzi nam o dobro dziecka. - czytamy w rozmowie.

Kamilla Baar bardzo szczerze o relacjach z mężczyznami

Dotychczas Kamilla Baar nie rozmawiała z mediami o rozpadzie ostatniego związku. Dopiero teraz przyznała, że rozwiodła się z Piotrem Kochańskim: - Rozwiodłam się dwa lata temu i na pewno mocno wpłynęło to na moje życie. Ale nie noszę w sobie żalu - stwierdziła. Podkreśliła jednak, że wyciągnęła z tej sytuacji wnioski i każdy jej związek był po to, by nauczyła się czegoś o sobie: - Żadna sytuacja nie jest mi obca. Ani kłótnia, ani łzy, ani dźwiganie na barkach problemów. W związkach jestem, odkąd skończyłam 17 lat, żaden nie był przypadkowy( ...) Moje wszystkie związki z mężczyznami dużo mnie nauczyły o mnie samej. Ulepszam zatem swój charakter, wierzę w samodoskonalenie.

Aktorka przyznała w rozmowie, że jest obecnie w związku, który określiła jako "Piękną relację. Wg niepotwierdzonych przez aktorkę doniesień Kamilla Baar jest obecnie w związku z Adamem Sajnukiem - aktorem, reżyserem i dyrektorem Teatru WARSawy.

