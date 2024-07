Kammel nie doczekał się przeprosin. Wyciągnie dalsze konsekwencje od szefowej "Pytania na śniadanie"?

Łzy same cisną się do oczu

Kammel już nie będzie czekał na przeprosiny

Tomasz Kammel jest jednym z najpopularniejszych prezenterów TVP. Kilka miesięcy temu, po zmianach władzy w TVP, Kammel razem z Izą Krzan, Małgorzatą Tomaszewską i Aleksandrem Sikorą stracił pracę w "Pytaniu na śniadanie". Pożegnanie przebiegłoby zapewne w normalny, cywilizowany sposób, gdyby nie wypowiedzi szefowej śniadaniówki, Kingi Burzyńskiej na temat Kammela. Na jego odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Dobrzyńska o Kammelu: "Trzeba udawać kogoś, kim się nie jest"

Szefowa "Pytania na śniadanie" miała wypowiadać się o Tomaszu Kammelu słowami o: "nadętych chłopczykach przekonanych, że istnieje cud narodzin i trzeba udawać kogoś, kim się nie jest". Kinga Dobrzyńska na Facebooku wdała się w pyskówkę z widzami, którym nie podobają się zmiany w "Pytaniu na śniadanie". Przy tej właśnie okazji szefowa śniadaniówki uderzyła w byłych prowadzących. TVP przeprosiła już za zachowanie dyrektorki. Ale Kammel bezsuktecznie czeka na osobiste przeprosiny Dobrzyńskiej. Jego prawniczka zdradziła, co teraz będzie.

Najpierw Tomasz Kammel wystosował do szefowej "Pytania na śniadanie" pismo, które upublicznił na swoim profilu na Instagramie. Prawnicy prezentera wezwali w jego imieniu do opublikowania na profilach śniadaniówki na Facebooku i Instagramie przeprosin. Dobrzyńska dostała na to 3 dni, pismo zostało wysłane 24 czerwca. Czas minął.

Prawnik Kammela: "Skorzysta on z wszelkich przysługujących mu środków prawnych"

"Pudelek.pl" dotarł do prawniczki Kammela, Katarzyny Zajas-Aydogan. Czy były gwiazdor TVP zdecyduje się wystąpić na drogę prawną w związku z brakiem przeprosin od Dobrzyńskiej? Reprezentantka prawna prezentera postawiła sprawę jasno.- Mój Klient wyznaje zasadę, że zawsze warto rozmawiać i szukać sposobu na ugodowe rozwiązanie sporu. Dotyczy to także tej sprawy. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, oczywiście skorzysta on z wszelkich przysługujących mu środków prawnych celem ochrony jego dóbr osobistych i zrobi to bez zbędnej zwłoki - stwierdziła prawniczka Tomasza Kammela w rozmowie z "Pudelkiem".

Jakie środki prawne zastosuje teraz Tomasz Kammel? Będziemy informowali na bieżąco.

Sonda Izabella Krzan i Tomasz Kammel znikają z "Pytanie na śniadanie". Czy to dobra decyzja? Tak, powinni wylecieć Nie, powinni zostać Powinien wylecieć tylko Kammel Powinna wylecieć tylko Krzan Nie mam zdania