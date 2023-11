Karla Strzelba wyznaje: Mam w mężu fantastycznego przyjaciela i kochanka

Piękna piosenkarka, która współpracuje z Tomaszem Lubertem (51 l.) wylansowała takie utwory jak „Desire”, „Ogień” czy „Money, Money” od sześciu lat tworzy udany związek ze swoim mężem Łukaszem. Od dwóch lat są małżeństwem. Karolina przyznaje, że ogień namiętności w jej związku nie gaśnie nawet na chwilę, a jej relacja z mężem oparta jest na przyjaźni. - Seks odgrywa kluczową rolę w bliskości pomiędzy partnerami. Nie ukrywam, że wiele innych codziennych spraw także układa się lepiej, kiedy panuje dobra atmosfera w sypialni. Czasem seks bywa środkiem do pogodzenia się z ukochanym, kiedy atmosfera w domu jest napięta – mówi „Super Expressowi” Karla Strzelba, która od dwóch lat jest zadowoloną ze swojego życia intymnego mężatką. Męża poznała na studiach i od tej pory są nierozłączni.

Karla Strzelba zamieszkała z ukochanym po trzech tygodniach znajomości

Dbają o siebie nawzajem i dużo rozmawiają. – Dwa lata jesteśmy po ślubie. Sześć lat temu poznaliśmy się na studiach, a po trzech tygodniach zamieszkaliśmy razem, ale jak widać, to była dobra decyzja – uśmiecha się gwiazda. – Mój partner bardzo o mnie dba. Nie szczędzi mi dobrych słów i komplementów. Zawsze wieczorami ze sobą rozmawiamy. Nawet o błahych sprawach. To także wzmacnia nasz związek, bo nie jesteśmy obojętni nawet wobec problemów. Komunikacja jest bardzo ważna. Mąż jako szef kuchni czaruje mnie pysznym jedzeniem, często przynosi mi też kwiaty. Potrafi stworzyć taką atmosferę, że romantyczny wieczór i seks jest tylko pięknym podsumowaniem dnia. Mam to szczęście, że w Łukaszu znalazłam fantastycznego przyjaciela i kochanka jednocześnie – zdradza Karla.

Nie spieszy się jej do macierzyństwa

Choć w przyszłości chciałaby zostać mamą, czuje, że nie jest na to jeszcze odpowiedni moment. - Cieszymy się sobą. Oboje stwierdziliśmy, że jeszcze nie czas, by zakładać pełną rodzinę. Na dziecko jeszcze przyjdzie czas. Na razie spełniamy się zawodowo. Uważam, że ważna jest też intymność między dwojgiem ludzi, a dziecko jeśli pojawia się za wcześnie może nieco zaburzyć relacje pomiędzy partnerami – zauważa wokalistka, która jest także trenerką personalną i instruktorką fitness. – Bywa, że jesteśmy zmęczeni i wtedy nie każda noc kończy się seksem. To zupełnie normalne, szczególnie, że oboje uprawiamy sporty, a to ma się do tego, że nadmiar energii czasem spala się na siłowni – zauważa artystka. Obecnie Strzelba skupia się na produkcji nowych piosenek. Już niebawem jej kolejny singiel, który tradycyjnie powstaje we współpracy z założycielem zespołu Virgin.