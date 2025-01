Jerzy Owsiak poważnie zagrożony! "Kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza?"

Karol Strasburger od lat obecny jest w polskich mediach. Dał się poznać jako charyzmatyczny prowadzący "Familiady". W mediach wzbudza ogromne emocje nie tylko jego życie zawodowe, ale również prywatne. Gwiazdor został bowiem ojcem w wieku 72 lat. Niedawno znowu zrobiło się o nim głośno. Sprawdźcie, o co dokładnie poszło.

Karol Strasburger prosi swoich fanów o pomoc

Karol Strasburger pojawił się niedawno w jednym z odcinków "Pytania na śniadanie". W programie opowiedział o tym, że jest zapalonym fanem tenisa oraz ekspertem narciarskim. Karol podczas rozmowy z prowadzącymi wyjawił, że jest w trakcie pisania książki na temat bezpieczeństwa na stoku.

Dla fanów Karola Strasburgera oraz miłośników sportów zimowych książka będzie prawdziwym rarytasem. W nawiązaniu do wywiadu, którego udzielił w śniadaniówce, jakiś czas później Karol opublikował nowy posta na swoim instagramowym koncie.

Dziękuję za wszystkie wiadomości po porannej wizycie w "Pytanie na śniadanie" Bezpieczeństwo na stoku naprawdę jest szalenie ważnym tematem, o którym zbyt mało mówimy w mediach - napisał w swoim najnowszym wpisie Karol Strasburger.

Karol zwrócił się do internautów i poprosił ich o pomoc w swoim najnowszym projekcie. Gwiazdor planuje bowiem poprowadzić autorski podcast o sportach zimowych i to właśnie dlatego poszukuje chętnych do współpracy.

Wierzę, że uda mi się, pewnie już do kolejnego sezonu, zrealizować dla Was mój pomysł z podcastem, serią rozmów lub inną formą publikacji na ten temat - są chętni do współpracy? Proszę bardzo, czekam na poważne propozycje - napisał w sieci Karol Strasburger.

