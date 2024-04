Karolak i Mucha dalej na wojennej ścieżce? Na wizji iskrzyło. Kto był górą?

Jedno, nieostrożnie wypowiedziane lata temu zdanie sprawiło, że Anna Mucha do dziś, delikatnie mówiąc, nie przepada za Tomaszem Karolakiem. Aktor podpadł swego czasu gwieździe, nazywając ją amatorką. A ta najwyraźniej nie zapomniała tego afrontu, co sprawia, że przy każdej nadarzającej się okazji wbija szpilę Karolakowi. Ostatnio tych okazji ma sporo, bo oboje występują w rozrywkowym hicie TVN. Jak się dowiedzieliśmy, za kulisami aktor schodzi koleżance z drogi i nawet nie rozmawiają. Przed kamerami nie może jej unikać, co więcej jest przez nią oceniany. Dotychczas jurorka wykorzystywała chętnie swoją pozycję, i przy okazji oceny występów Karolaka za każdym razem wbijała mu szpilę. W ostatnim odcinki coś się zmieniło. Sam Karolak był zaskoczony pochwałami ze strony Muchy i tym razem to on wykorzystał moment, by dogryźć oponentce.

Szok. Anna Mucha była miła dla Tomasza Karolaka w "Czas na show. Drag me out"

Mucha pochwaliła występ Karolaka i Himery. Zaczęła od komplementów pod adresem mentorki, po czym, ku zaskoczeniu wszystkich, w tym samego Karolaka, pochwaliła także i jego. - Ty jesteś niezłe ziółko, ja myślę. Ty sobie wymyśliłeś siebie w tym programie, a tymczasem okazuje się, że potrafisz! Brawo, Tomku! Byłam wzruszona, byłam oszołomiona tą lekkością. Potraktowałeś to na tyle, na ile potrafisz — komentowała występ.

Tym razem to aktor skorzystał z okazji, by się nieco odgryźć. - Niesamowite, pani jurorka miła. Brawo! Bardzo dziękuję! Anna Mucha nie byłaby sobą, gdyby nie miała ostatniego zdania. Dodała więc, że już zauważyła, że Karolak lubi, kiedy mu się dokręca śrubkę i wtedy dopiero naprawdę się stara. Można się więc spodziewać, że w kolejnym odcinku jurorka zadba o to, by występy Tomka Karolaka, były znakomite.

