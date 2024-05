Karolina Gilon o awanturach z ukochanym! Po raz pierwszy wyznała jak naprawdę to u nich wygląda

Co tam się dzieje u Koroniewskich?!

Karolina Gilon zakochała się w uczestniku prowadzonego przez nią reality show "Love island". Świerczyński długo myślał, że nie ma żadnych szans u pięknej i niedostępnej Karoliny. Jednak Gilon zrozumiała, że kocha tego przystojniaka u... fryzjera i potem szybko potoczyło się "z górki".

- Gdy wchodzisz do programu jako uczestnik, nie masz najmniejszej szansy, żeby zagadać prowadzącą - wyznał Mateusz w "Vivie!".

Jedna z najgorętszych par polskiego show biznesu właśnie udzieliła wywiadu w magazynie "Viva!". Gilon i Świerczyński nie mieli wyjścia u musieli odpowiedzieć także na pytanie o ciemną stronę ich związku. I tak dowiedzieliśmy się, jak się kłócą? Bywa ostro!

- A wiem, co nas różni! Gdy dochodzi między nami do drobnej wymiany zdań, ty wszystko chcesz wyjaśniać i przegadywać od razu, a ja wtedy potrzebuję ciszy. Mati przed pójściem spać chce wyjaśnić wszystkie kwestie, które poróżniły nas danego dnia. Na szczęście te dni mogę policzyć na palcach jednej ręki - wyżaliła się Karolina Gilon.

- Bo ja uważam, że trzeba od razu wykładać wszystkie karty na stół i nie marnować czasu na obrażanie się. To jest zdrowsze i nie spala człowieka od środka - stwierdził Świerczyński.

- A ja potrzebuję złapać oddech, bo wiem, że potrafię dać mojemu partnerowi do wiwatu. Więc to czasem dla twojego dobra chcę pomilczeć, żeby nie odpalać tych moich rakiet. A tak to przemyślę wszystko, ułożę sobie w głowie i mogę na spokojnie porozmawiać - Gilon zamknęła temat.

Słodki związek i karierę Gilon obserwuje na jej profilu na Instagramie ponad pół miliona osób. Mateusz na swoim profilu pokazywał filmy z akcji zakupu pierścionka dla ukochanej. Myślicie, że będą żyli długo i szczęśliwie?

