Ale numer! Gilon znalazła miłość u fryzjera!

Karolina Gilon wyznaje, że strzała amora trafiła ją u fryzjera! To on odkrył, co się święci

Karolina Gilon zdobyła wielką popularność jako prowadząca "Love island" i tam też znalazła miłość swojego życia. Mateusz Świerczyński był uczestnikiem programu i ostatecznie wyszedł z niego pod rękę z Gilon! Teraz Karolina zaskoczyła wyznaniem, w jakich warunkach trafiła ją strzała Amora. To do prawdy zadziwiające! Sprawdź szczegóły.