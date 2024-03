Kasia Kowalska o związku z Kostkiem Joriadisem

Kasia Kowalska rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Szerokim echem odbił się wywiad, w którym opowiedziała swoją wersję dotyczącą relacji z Kostkiem Joriadisem, jej byłym partnerem, ojcem córki, a zawodowo legendarnym muzykiem współpracującym z najsłynniejszymi polskimi kapelami. - Pamiętam, że dziewczyna, która robiła mi prawie codziennie makijaż na scenę, zauważyła, że źle wyglądam, że mam ciągle czerwone zapłakane oczy. Zapytała, co się ze mną dzieje. I w końcu rozpłakałam się i powiedziałam jej, że jestem w ciąży, a on nie chce tego dziecka - mówiła Kasia Kowalska w podcaście "Tak mamy". - Wyznałam, że chwilę temu powiedział do mnie: "Wróćmy do Warszawy i zróbmy coś z tą ciążą". Zaczęłam płakać, że nie wiem, co robić. I ona wtedy powiedziała mi najważniejszą rzecz, taką, która mnie totalnie podbudowała, i dzięki której stwierdziłam, że dam radę. Nazywała się Ania i serdecznie ją teraz pozdrawiam. Powiedziała: "Dziewczyno, w tobie jest tyle ciepła, że możesz wychować i czwórkę dzieci, dając im mnóstwo miłości. W ogóle nie patrz na tego gnoja, dasz radę! Jestem o tym przekonana". Pamiętam, że ta rozmowa z nią postawiła mnie na nogi. Wtedy zrozumiałam, że naprawdę dam radę - dodała. Po pewnym czasie Kostek Joriadis nie wytrzymał i odniósł się do zarzutów. - Katarzyna, kierując się żądzą zemsty, dotknęła przede wszystkim naszą córkę. Z premedytacją pomówiła mnie o przemoc, której nie było. Tego jej nie wybaczę do końca życia - stwierdził niedawno w "Życiu na gorąco" muzyk. Teraz muzyk udzielił wywiadu portalowi Onet i odpalił prawdziwą bombę.

Kostek Joriadis o oskarżeniach Kasi Kowalskiej: Czara goryczy przelała się, gdy zasugerowała, że namawiałem ją do usunięcia ciąży

Kostek Joriadis powiedział, jak sytuacja wygląda z jego perspektywy. - Postanowiłem raz na zawsze zamknąć ten temat. Przez ostatnich 20 lat w mediach pojawiło się mnóstwo kłamstw na mój temat. Ja tego nie brałem do siebie, ale moja rodzina tak. Bardzo mi to ciążyło. Przez lata pani Katarzyna manipulowała faktami, przekonując wszystkich o wielkim nieszczęściu, jakie ją spotkało. Zbudowała na tym całą karierę. Wiedziała, że jeśli postawi się w roli ofiary, to wzbudzi litość. Czara goryczy przelała się, gdy zasugerowała, że namawiałem ją do usunięcia ciąży. To już było za dużo. Stwierdziłem, że muszę zabrać głos - podkreślił były partner Kasi Kowalskiej. - Zależało mi na tym, by inni ją też poznali. Bo ja już wiele lat temu przekonałem się, jaką osobą jest pani Katarzyna. Dobrze ją poznałem i zorientowałem się, że do siebie nie pasujemy - dodał Kostek Joriadis.