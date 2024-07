Katarzyna Bosacka już nie rozpacza po rozwodzie. W jej życiu pojawił się ktoś nowy?! To nie były plotki

Rozwód Katarzyny Bosackiej i Marcina Bosackiego rozgrzewał opinię publiczną przez kilka miesięcy. Z informacji, jakie docierały do mediów wiadomo, że polityk zadecydował o rozstaniu z żoną samodzielnie, czym zszokował również samą zainteresowaną. Katarzyna Bosacka wyznała potem, że był to dla niej ogromny cios. Szybko się jednak po nim podniosła i zaczęła kolejny etap życia. Teraz dała do zrozumienia, że już nie jest sama.