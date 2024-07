Katarzyna Bosacka wyjawiła, jak wygląda jej życie po rozwodzie. "Zawsze był ktoś ważniejszy"

Katarzyna Bosacka wyjawiła, jak wygląda jej życie po rozwodzie

Informacja o rozwodzie Katarzyny Bosackiej i polityka KO Marcina Bosackiego obiegła media ponad rok temu. Byli małżeństwem przez 26 lat i doczekali się czwórki dzieci: synów Jana i Franciszka oraz córek Marii i Zofii. Tym bardziej zaskoczył fakt, że po tylu latach wspólnego życia zdecydowali się na rozwód, jednak szybko okazało się, że Bosacki odszedł od żony do innej kobiety. Prowadząca "Wiem co jem" była załamana tym faktem i przez długi czas nie potrafiła się pogodzić z odejściem męża. Krótko po bolesnym rozstaniu Bosacka udzieliła wywiadu, w którym przyznała, że przez stres zrzuciła 15 kilogramów w trzy miesiące. Jak teraz wygląda jej życie? Czy Katarzyna Bosacka znalazła w końcu szczęście? Gwiazda w rok po rozstaniu udzieliła szczerego wywiadu, w którym opowiedziała, jak się teraz czuje. - Kilka dni temu w moich mediach społecznościowych napisałam, że jednak jest to życie "po". I ono może być dużo ciekawsze, szczęśliwsze i bogatsze. Wszyscy boimy się zmian (...). Boimy się rozstać, rozwieść. Nawet jak jest bardzo źle w domu i tak się boimy. Ale często te zmiany, zmiany pracy, partnera wyjdą nam na lepsze - mówiła w rozmowie z "Faktem".

Bosacka opowiedziała o przełomowym momencie w życiu po rozwodzie

W rozmowie z tabloidem Katarzyna Bosacka nawiązała również do przełomowego momentu w swoim życiu jako singielki. Gwiazda opowiedziała, jak sobie poradziła w najtrudniejszych chwilach, stanęła w końcu na nogi. - Możemy się zamknąć w sobie, grzebać w tym dołku nieszczęścia, kopać, rozpamiętywać. Dokładać sobie i karmić złymi emocjami. Ale możemy też z tego dołka szybko wyjść i ja to zrobiłam - wspomina Katarzyna Bosacka i nawiązuje do swoich tegorocznych urodzin, które pierwszy raz od ponad 20 lat świętowała bez męża. - Moje urodziny świętowałam pięknie. Zaczęłam nawet dzień wcześniej. Wróciłam późno, a na drugi dzień, dzień moich urodzin, jechałam do pracy. Więc moje dzieci przygotowały mi prawdziwą restaurację i obsługę iście królewską - dodała.