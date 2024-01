Ach, co to był za ślub!

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki rozstali się w 2023 roku, nieco ponad pół roku temu. Wszystko odbyło się w atmosferze skandalu, ponieważ media obiegła informacja, że mężczyzna zdradził żonę, zostawiając ją wraz z dziećmi i odchodząc do nowej partnerki. Dziennikarka długo nie chciała szerzej komentować sprawy, potwierdziła jedynie doniesienia o rozstaniu po 26 latach małżeństwa. Fani z niepokojem obserwowali, co dzieje się w jej życiu. Chudła w oczach, później wyznając, że w trzy miesiące straciła 15 kilogramów. Zmieniła nieco swój wygląd, ale także podejście do życia. Wydawać by się mogło, że to pozytywne zmiany, lecz za kulisami rozgrywał się dramat, o którym teraz Katarzyna Bosacka postanowiła opowiedzieć. W wywiadzie dla serwisu "Świat Gwiazd", a konkretnie w nowym programie "Gwiazdy Sołtysika", którą prowadzi była gwiazda "Dzień dobry TVN" - Andrzej Sołtysik, Bosacka przyznała, że musiała prosić o pomoc specjalistów. Zgłosiła się nawet do psychiatry, który pomógł jej przepracować rozstanie.

Co się dzieje z Katarzyną Bosacką?! Konieczna pomoc psychiatry. "Trauma, rozpacz, depresja"

Katarzyna Bosacka powiedziała w "Gwiazdach Sołtysika" o traumie, jaką przeszła, a także o żałobie, którą każdy przechodzi inaczej. Wyznała w rozmowie coś, co zelektryzowało jej fanów. Początki po rozstaniu z mężem nie były proste.

- Zdecydowanie poszłam po pomoc, poszłam po prostu do psychiatry, bo takie doświadczenie w życiu, nagłe jeszcze, bardzo wiąże się z ogromną traumą, rozpaczą, depresją. Powiedzmy to sobie szczerze - powiedziała Katarzyna Bosacka.

Dziennikarka nie zdradziła, w jakich okolicznościach dowiedziała się o tym, że mąż ją zdradza. Potwierdziła jednak, że rozwód cały czas jest w toku, a jej dzieciom trudno jest się pogodzić z rozpadem małżeństwa rodziców. Szczęśliwie dziś Bosacka czuje się znacznie lepiej i dochodzi do siebie. Na pytanie, co u niej, odpowiedziała wprost: - Bardzo dobrze. Jestem na dobrej drodze. Właściwie, to nie jest już tunel. Już wyszłam z tego tunelu, z dołka i widzę tęczę, światło i słońce - przyznała. Fani trzymają kciuki, by tak już pozostało.

