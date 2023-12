Odchudzona Katarzyna Bosacka pokazała się w telewizji po zdradzie męża. Niesamowite, jak teraz wygląda

Katarzyna Bosacka nie miała ostatnio łatwo w życiu prywatnym. Wyszło na jaw, że została zdradzona przez męża, polityka Marcina Bosackiego, o czym rozpisywały się media w całej Polsce. Minione kilka miesięcy były najtrudniejszymi w życiu prezenterki. Ale Katarzyna Bosacka odżyła już po rozstaniu i widać to w jej wyglądzie - prezentuje się ona znakomicie. Dziennikarka postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami i tym, co zmieniło się u niej w niedawnym czasie. Z tej okazji wystąpiła w "Dzień dobry TVN". Katarzyna Bosacka sporo schudła! Niestety nie były to efekty diety i treningów, choć zapewne w tej formie prezenterka również o siebie dba, a wykańczającego stresu. - Myślę, że wszystko jest po coś w życiu. Też, żeby wyjść mocniejszym, silniejszym, lepszym. Schudłam 15 kilogramów przez trzy miesiące. No nie jest to tempo odpowiednie dla zdrowia, ale stres robi swoje. Nie będę ukrywać, że to są jakieś cudowne diety, medykamenty albo suplementy. Po prostu stres - powiedziała Katarzyna Bosacka.

Odchudzona Katarzyna Bosacka promienieje po rozstaniu. Niesamowite, jak teraz wygląda

Katarzyna Bosacka nie straciła też motywacji do pracy, a jej kariera, mimo zawirowań w życiu prywatnym, rozwija się bez zastrzeżeń. Dziennikarka współpracuje przy wielu projektach i może liczyć na nowe współprace. Aktualnie skupia się na formacie kulinarnym "Bosacka dajce radę", ale działa też przy internetowym programie "EkoBosacka". Niedawno celebrytka zastawiała przed kamerami wigilijny stół oraz przyrządzała polskie potrawy, dzieląc się przy okazji z widzami autorskim przepisem na sernik. Trzeba przyznać, że to, jak teraz wygląda odchudzona Katarzyna Bosacka, robi wrażenie. To, jaką przeszła przemianę, po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy.

Zobacz galerię zdjęć: Katarzyna Bosacka odżyła po rozstaniu. Zmieniła się nie do poznania!