Katarzyna Bosacka rozstała się z mężem i już wypisują do niej mężczyźni. Jednemu dała kosza!

Katarzyna Bosacka to jedna z najpopularniejszych dziennikarek TVN. Przez lata widzowie pokochali ją za program "Wiem, co jem i wiem, co kupuje", gdzie edukowała Polaków, jak zdrowo żyć i jak czytać zawiłe etykiety produktów spożywczych. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niej łaskawe. Wszystko przez rozstanie z mężem, z którym była przez ponad 25 lat. Dziennikarka jednak nie przestaje wierzyć w miłość. W jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że zaczęli do niej pisać młodzi mężczyźni, jednemu z nich musiała odmówić! Poznajcie szczegóły!

Katarzyna Bosacka dała kosza młodemu mężczyźnie! "Mogłabym być twoją mamą"

W rozmowie z serwisem "Plotek" dziennikarka opowiedziała, jak wygląda jej życie po rozstaniu. Jak się okazuje, młodsi Panowie nie mają szans u dziennikarki. Ostatnio do gwiazdy TVN pisał 32-latek, dziennikarka musiała dać mu kosza.

- Bardzo dużo mężczyzn pisze. Ostatnio napisał do mnie 32-latek, więc napisałam mu: "Drogi Sebastianie, jednak znajdź sobie dziewczynę w swoim wieku, bo mogłabym być twoją mamą niemalże". Pozdrowiłam go bardzo serdecznie. Ale tak, oczywiście, zawsze ktoś, gdzieś tam czeka na horyzoncie - powiedziała w rozmowie z "Plotkiem".

