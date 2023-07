Katarzyna Cichopek z wielkim dekoltem. Fani jej nie poznali!

Żony Miami podbiły Polskę, a teraz Caroline Derpieński ujawnia szokujące kulisy! Posypią się pozwy? To nie mieści się w głowie

Serce nam pękło, gdy dowiedzieliśmy się, co z rzeczami zmarłego synka zrobiła Magdalena Stępień. Wierzyła, że dzięki temu poczuje jego obecność

Łzy cisną się do oczu

- Pani Kasiu, czy Pan Maciek nie jest zazdrosny o tak duży dekolt? - brzmiało jedno z pytań skierowanych do Cichopek. Trzeba przyznać, że ten wygląda imponująco. Wielu internautów od razu skupiło się na piersiach gwiazdy "M jak miłość". Sporo także nie poznało, że za dużymi okularami i wielkim kapeluszem skrywa się Katarzyna Cichopek (41 l.). - "To Pani? Nie poznałam", "Też nie poznałam. Piękny strój i biust", "Długo minęło zanim się kapłem że to pani" - czytamy w niektórych komentarzach fanów aktorki.

Kilka dni temu Kasia Cichopek odsłoniła swoje ultrazgrabne udo, co także nie umknęło uwadze męskiej części jej wielbicieli. Pojawił się jednak tam pewien problem z butami...

Katarzyna Cichopek ujawniła jak w M jak miłość uczczą pamięć zmarłego aktora. Pokazała co czeka Zduńskich! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.