Katarzyna Dowbor pokazała się bez makijażu. Pozuje z córką. Jak siostry?

Katarzyna Dowbor pokazała, jak wygląda bez makijażu! Na wspólnym zdjęciu z córką wyglądają jak siostry

Katarzyna Dowbor to kolejna gwiazda, która uciekła przed chłodnymi pierwszymi dniami polskiej wiosny do cieplejszych krajów. Prowadząca programu "Nasz nowy dom" poleciała do słonecznej Hiszpanii. Zapewne odwiedza tam syna Macieja Dowbora i jego żonę Joannę Koroniewską, którzy mają właśnie w tym kraju swój dom. Katarzyna Dowbor na urlop zabrała swoją dorosłą córkę. Maria Anna Baczyńska ma teraz 24 lata. To córka Katarzyny Dowbor i Jerzego Baczyńskiego. 24-latka trzyma się zazwyczaj z dala od showbiznesu, ale dla wspólnego zdjęcia z mamą postanowiła zrobić wyjątek. Obie panie pozowały do wspólnej naturalnej fotki, na której nie widać ani centymetra kwadratowego makijażu.

Katarzyna Dowbor wypoczywa w Hiszpanii. Pozdrowiła fanów nowym zdjęciem na Facebooku

Katarzyna Dowbor zachwyciła fanów swoją naturalną wersją. Prezenterka wygląda świetnie! "Kochani, razem z moją córką przesyłam Wam pozdrowienia ze słonecznej Hiszpanii i przypominam, że dziś o 20:05 zobaczycie kolejny odcinek programu Nasz Nowy Dom! 😃☀️😘" - podpisała Katarzyna Dowbor swoje zdjęcie. Fani byli zachwyceni prowadzącą programu "Nasz nowy dom" w wersji bez makijażu! "Pozdrawiam piękne kobietki. Miłego wypoczynku I pięknej pogody" - napisała jedna z fanek w komentarzach na Facebooku.

