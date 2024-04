Katarzyna Kolenda-Zaleska traci pracę! Po latach przyszedł czas na pożegnanie. "To był zaszczyt"

Katarzyna Kolenda-Zaleska znana jest z "Faktów" TVN-u, ale prowadziła też działalność na innych polach. Dziennikarka była między innymi prezeską fundacji TVN. Świetnie sprawowała się na swojej funkcji przez ostatnie osiem lat, tym bardziej wiadomość o tym, że traci pracę zszokowała jej fanów. Kończy się bowiem kadencja Kolendy-Zaleskiej na tym stanowisku i nie będzie ona go już piastowała. Traci więc pracę w fundacji, ale pozostaje dziennikarką. 14 kwietnia 2024 roku kobieta pożegnała się już ze współpracownikami. Nie ukrywa, że nie jest to dla niej proste rozstanie, bo zostawia w fundacji kawałek życia i serce, jakie wkładała we wszystkie swoje działania. - To był dla mnie zaszczyt i niezwykłe, pełne pokory doświadczenie pomagania tym, którzy tej pomocy są pozbawieni. Dziękuję całemu zespołowi Fundacji za wielkie serce, a w moim sercu zawsze będzie Fundacja TVN - powiedziała Katarzyna Kolenda-Zaleska. Wiadomo już, kto ją zastąpi na stanowisku prezeski Fundacji TVN.

Katarzyna Kolenda-Zaleska traci pracę! Po latach przyszedł czas na pożegnanie. Wiemy, kto ją zastąpi

Katarzyna Kolenda-Zaleska przekazała pałeczkę swojej następczyni, którą została Zuzanna Lewandowska. Kobieta ma objąć stanowisko prezeski fundacji TVN wraz z początkiem maja 2024 roku. Kim jest Zuzanna Lewandowska? To menadżerka i przedsiębiorca społeczny. Wcześniej, do lipca 2022 roku, była wiceprezeską zarządzającą i dyrektorką programową w ramach Grupy Filantropijnej "Gazety Wyborczej". Znana jest więc w kręgach medialnych.

- Fundacja pod przewodnictwem Katarzyny Kolendy-Zaleskiej rozwinęła flagowy projekt "Zdrowie w głowie", współfinansując budowę Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży przy Instytucie "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" oraz wyremontowała gabinety psychologiczne i psychiatryczne w różnych regionach Polski - stwierdziła Katarzyna Kieli, przewodnicząca Rady Fundacji TVN oraz CEO TVN.

Pozostaje nam życzyć powodzenia nowej prezesce i trzymać kciuki za kolejne działania Kolendy-Zaleskiej, czego zresztą życzą jej widzowie oraz fani, obserwujący jej poczynania między innymi w mediach społecznościowych.