W styczniu 2019 roku na ekrany kin wszedł „Miszmasz, czyli Kogel-mogel 3” i chociaż był to jeden z najchętniej oglądanych filmów roku, spotkał się ze sporą krytyką - nawet aktorów, którzy w nim wystąpili. - Jeszcze przed premierą poinformowano mnie, że w filmie dokonano pewnych skrótów i usunięto moją scenę, w której łowię ryby. Ale oglądając ten film, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Mam już swoje lata, ale pamięć mam dobrą i wiem, co zagrałam – mówiła nam Katarzyna Łaniewska. Media rozpisywały się o konflikcie między aktorką, a scenarzystką - Iloną Łepkowską. Były to jednak tylko plotki, bo gwiazda została zaproszona do udziału w czwartej części. Już wtedy miała problemy ze zdrowiem. Zaczęła tracić wzrok.

– Niestety, taki mój los. Widzę już tylko światło, zarysy postaci i przedmiotów. W domu poruszam się stała trasą, którą znam doskonale, a roli uczę się ze słuchu. Córka i wnuczek nagrywają mi dialogi na dyktafon, a ja to sobie potem odtwarzam i zapamiętuję. Rodzinę mam wspaniałą - powiedziała nam. Okazało się także, że ma problemy z poruszaniem. W scenariuszu zaplanowano dla niej jak najmniej scen w których musiałaby chodzić. - Miała problemy z chodzeniem, więc scenariusz był tak napisany, że jak szła, to szła z wnuczkiem, który ją prowadził. Planowaliśmy wszystko tak, żeby było jak najbardziej komfortowe dla niej i jak najmniej męczące - wspominała Łepkowska. Premiera czwartej części miała miejsce 7 stycznia 2022 roku. Łaniewska zmarła w grudniu 2020 roku, tuż po zakończeniu zdjęć.

Katarzyna Łaniewska nie dożyła piątej części "Kogla mogla". Babcia Solska pojawi się jednak w filmie!

Od kilku tygodni trwają prace na planie piątej części komedii. Jak dowiedział się "Super Express" - pojawi się w niej postać babci Solskiej! W jednej ze scen Marcin (Nikodem Rozbicki) odwiedzi grób swoich dziadków. - To będzie niezwykle wzruszająca scena - słyszymy od osoby z produkcji. Premiera obrazu już w 2024 roku.

