Katarzyna Nosowska karierę zaczęła już pod koniec lat 80.

Katarzyna Nosowska podczas swojego występu na Sopot Festival wywołała wieki skandal. Nie zważając na to, że oglądają ją także dzieci, zaśpiewała utwór "Przytomna", w którym znajduje się słowo na "k", którym w wulgarny sposób nazywa się męskie przyrodzenie. Niestety artystka nie pomięła tego brzydkiego wyrazu. Aż trudno uwierzyć w to, że piosenkarka z takim doświadczeniem scenicznym zrobiła coś takiego. Inna sprawa, że Katarzyna Nosowska zawsze była postacią nieszablonową. Wokalistka karierę zaczęła już pod koniec lat 80. W 1989 roku wystąpiła nawet na legendarnym festiwalu w Jarocinie. Przełomem dla artystki był rok 1992, gdy dołączyła do grupy Hey, która szybko zdobyła ogólnopolską popularność i na trwale zapisała się w historii polskiego rocka. Katarzyna Nosowska nagrała także wiele utworów solowych. Ostatnio jednak bardziej niż z działalności muzycznej artystka znana jest z parodiowania innych celebrytek (tu możesz przeczytać o jej wojnie z Caroline Derpenski).

Katarzyna Nosowska - mąż, związki, partnerzy

Wokalistka od 2001 roku jest z związana z Pawłem Krawczykiem, który grał na gitarze w zespole Hey. Para ślub wzięła dopiero 17 lat później. Wcześniej zmagali się poważnym kryzysem. Wszystko przez alkohol, od którego nie stronił partner Katarzyny Nosowskiej. - Trudno jest patrzeć, jak upada ktoś bliski. Jednak w przypadku uzależnienia rację bytu ma tylko i wyłącznie twarda miłość - podkreśliła piosenkarka w rozmowie z magazynem "Pani". Wcześniej Katarzyna Nosowska miała kilku facetów. Od zawsze gustowała w muzykach. W szkole średniej spotykała się z wokalistą zespołu Szklane Pomarańcze. Później związana była z Grzegorzem Porowskim z grupy Dum Dum, a także z muzykami Kobranocki: Andrzejem Kraińskim i Adamem Krajewskim. Kolejną miłością gwiazdy Hey był aktor Redbad Klynstra, który obecnie jest mężem Emilii Komarnickiej.

Katarzyna Nosowska pracowała w księgarni i na poczcie. Była też sprzątaczką

Katarzyna Nosowska nie zawsze utrzymywała się tylko z działalności artystycznej. Zanim została sławna, zarabiała na życie, pracując jako sprzedawczyni w księgarni. Dorabiała sobie także jako sprzątaczka w muzycznej księgarni prowadzonej przez ciocię. Później złapała poważną pracę na poczcie, gdzie wprowadzała dane do komputerów. Ta robota skończyła się w niezbyt przyjemny dla Katarzyny Nosowskiej sposób. Piosenkarka nie dostała urlopu i wyjechała do kolejny festiwal w Jarocinie. Gdy wróciła, czekało na nią zwolnienie. Przyszła gwiazda jednak raczej nie rozpaczała, bo ponoć za tą pracą - delikatnie mówiąc - nie przepadała.