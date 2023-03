Katarzyna Warnke znalazła nową miłość?! Przyłapana z tajemniczym blondynem

Katarzyna Warnke ma nowego partnera? Gwiazda przyłapana na tajemniczym spotkaniu z blondynem. Odjechali razem w środku nocy?

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski ogłosili rozstanie jesienią zeszłego roku. On szybko znalazł sobie nową partnerkę, ona jak dotychczas była sama. Czy teraz to się zmieniło? Tak twierdzi "Twoje Imperium"! Gwiazda została przyłapana na nocnym spotkaniu z tajemniczym blondynem, co uwieczniono na zdjęciach. Poszli razem do popularnej warszawskiej restauracji i wyszli z niej dopiero o drugiej w nocy. Udali się do taksówki, jednak nie razem, tak, jak gdyby chcieli zachować tę znajomość w sekrecie. Jednak według dziennikarzy tygodnika, kiedy Katarzyna Warnke i jej nowy przyjaciel wsiedli już do pojazdu, nie szczędzili sobie czułości. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień ze strony aktorki.

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski. Historia miłości i rozstania

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski tworzyli jedną z najpiękniejszych aktorskich par polskiego showbiznesu. Byli małżeństwem od 2016 roku, doczekali się 4-letniej dziś córki Helenki. Wydawało się, że będą ze sobą już zawsze. Niestety, w październiku ubiegłego roku para ogłosiła rozstanie. "Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie" – napisali wtedy w mediach społecznościowych. Piotr Stramowski związał się następnie z niejaką Natalią Krakowską. Byli małżonkowie pokazali, jak rozstać się z klasą, czym wzbudzili powszechny podziw i szacunek. Nie powiedzieli o sobie nawzajem jednego złego słowa, a Katarzyna Warnke życzyła swojej córce "najlepszej macoszki".

