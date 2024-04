Podzieliła się swoim małym sekretem. Mocno tego żałuje

Katarzyna Żak poznała Cezarego Żaka w 1983 roku, a już w 1985 roku wzięli ślub. Mimo szybko podjętej decyzji, para od prawie 40 lat tworzy udany związek. Dodatkowo są rodzicami dwóch córek:

Żakowie regularnie utrzymują kontakt ze swoimi córkami, wyjeżdżają na wspólne wakacje, spędzają razem mnóstwo wolnego czasu.

- Raz do roku wyjeżdżamy we trzy na weekend do fajnego spa. Uwielbiamy ten wspólny czas. Wykupujemy sobie po dwa, trzy zabiegi, pływamy, chodzimy na spacery, zwiedzamy okolicę, teraz już pijemy razem wino i rozmawiamy o życiu - powiedziała Katarzyna Żak dla "Vivy".